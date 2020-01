V prihodnjih dneh bodo temperature že povsem spomladanske

Jugozahodni vetrovi nam bodo ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna prinašali za ta čas neobičajno visoke temperature. Zelo toplo bo tako v višjih legah kot tudi po nižinah. V najtoplejših krajih na vzhodu države se bo ogrelo v bližino 20 stopinj Celzija.

Najtoplejši zrak se bo zadrževal nad vzhodno Slovenijo, kjer bo prevladovalo sončno vreme. FOTO: Thinkstock

Včerajšnje vremensko dogajanje je bilo po pričakovanjih kar pestro. Zaradi izrazite menjave zračne mase so zvečer v vzhodnem delu države nastajale nevihte s sodro. Za krajši čas je na Štajerskem, v Prekmurju in na Koroškem zapihal okrepljen severni veter, meja sneženja pa se je ponekod spustila do nižin. To je bila prva in hkrati tudi edina izrazitejša fronta v letošnjem januarju.

Včeraj je nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov zapadlo od 10 do 30 cm snega. Ta se je slabo sprijel s poledenelo podlago, zato se je nevarnost proženja snežnih plazov povečala na drugo stopnjo na 5-stopenjski lestvici.

Še pred fronto je pihal okrepljen jugozahodni veter. Najmočnejši sunki so po nižinah dosegali okoli 60, v višjih legah pa tudi nad 80 kilometrov na uro. Z vetrom so se razkrojila še zadnja jezera hladnega zraka, ki so v zadnjih dneh vztrajala po nižinah, s tem pa se je tudi v Pomurju končalo dolgo, več kot teden dni trajajoče obdobje megle in nizke oblačnosti. Hladen zrak, ki je višine preplavil po fronti, se bo hitro umaknil iznad naših krajev. V začetku prihodnjega tedna bo temperatura zraka v sredogorju presegla 10 stopinj Celzija. Ob jugozahodnem vetru se bo po nižinah vzhodne Slovenije ogrelo v bližino 20 stopinj Celzija. Zelo verjetno bo sredi prihodnjega tedna sledil nov prodor hladnejšega zraka, morda dobimo tudi nekaj snega, a je za podrobnosti danes še prezgodaj.

Temperature bodo marsikje dosegle in predvsem v vzhodni Sloveniji tudi presegle 15 stopinj Celzija. FOTO: POP TV

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved? Hladna fronta, ki nas je včeraj zvečer prešla, se je že pomaknila nad vzhodni in južni Balkan. Tudi po njenem prehodu ostajamo v močnem severozahodnem zračnem toku, zato bo na severni strani Alp danes oblačno s sneženjem, južno stran Alp pa bo dosegla razjasnitev. Dopoldne bo tudi pri nas še prevladovalo oblačno vreme. Ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Sredi dneva se bo povsod zjasnilo, tako da bo popoldne večinoma sončno z le nekaj plitvimi kopastimi oblaki. Kljub hladnemu zraku v višinah se bo po nižinah močno ogrelo. Najbolj na Primorskem, kjer bo 12 ali celo 13 stopinj Celzija. V alpskih dolinah bo okoli 6, drugje pa pričakujemo od 8 do 11 stopinj Celzija.

