V prihodnjih dneh bolj zimske temperature, a že kmalu bo sledila nova otoplitev

Zadnji tedni so bili marsikje po nižinah med najtoplejšimi decembrskimi v zgodovini meteoroloških meritev, s prehodom hladne fronte pa se bomo od nadpovprečno visokih temperatur za nekaj dni poslovili. A kot je letos že stalnica, bo ohladitev le prehodna in ji bo že kmalu sledila nova otoplitev. Okoli novega leta bodo temperature ponekod spet presegle 10 stopinj Celzija.

Le še nekaj dni nas loči do konca drugega najtoplejšega leta v zgodovini meteoroloških meritev pri nas. Od običajnih temperatur sta letos najbolj izstopala junij in november, ki sta bila marsikje za več kot tri stopinje Celzija toplejša od povprečja.Tudi zadnjih trideset dni je prineslo podoben temperaturni odklon, kar pomeni, da so bile razmere bolj marčevske kot decembrske. Tako so že zacveteli prvi zvončki in trobentice, travnike pa marsikje krasijo tudi marjetice.

Marsikje so že pokukali prvi zvončki. FOTO: Sabina Kolerič

Po obdobju nadpovprečno toplega vremena nas bo danes prešla hladna fronta, ki bo temperature spustila pod dolgoletno povprečje. Zaradi severozahodnega višinskega vetra bo glavnina padavin ostala na severni strani Alp, na južno stran pa bodo segle le posamezne kaplje ali snežinke. Severozahodni zračni tok namreč na eni strani krepi, na drugi strani pa suši padavine. Podobno se to dogaja tudi ob južnem vetru, le da je takrat situacija ravno obrnjena in velike količine padavin prejmejo tudi naši kraji, še zlasti Posočje. Danes bodo glavno besedo na nebu imeli oblaki. Dopoldne bo suho, popoldne pa se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, zvečer in ponoči pa se bo ponekod lahko spustila do nižin, a bodo padavine res zelo šibke, zato snežne odeje ni pričakovati. Nekaj sonca bo danes predvsem na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija. Drugod bomo izmerili od 4 do 7 stopinj Celzija.

Kakšni so vremenski obeti? Prehod fronte in dotok hladnejšega zraka bo pospremil okrepljen severni veter, ki bo nad nami vztrajal tudi jutri čez dan. Njegovi najmočnejši sunki bodo po nižinah severne in vzhodne Slovenije presegali hitrost 50 kilometrov na uro. Veter bo do sobotnega jutra razpihal oblake in čaka nas krasna sobota z le nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa do 10 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: ARSO