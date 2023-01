V prihodnjih dneh hladnejša jutra in občutno toplejši popoldnevi

Kljub občutni ohladitvi, ki smo je bili deležni sredi meseca, se bo letošnji januar uvrstil med najtoplejše in tudi med najbolj mokre januarje od začetka meritev. V Ljubljani je padlo več kot 170, v Mariboru pa 150 litrov padavin na kvadratni meter. To je zelo nenavadno, saj je januar pri nas običajno najbolj suh mesec, v letošnjem osrednjem zimskem mesecu pa beležimo celo večjo količino padavin, kot jo običajno izmerimo oktobra in novembra, ki sta v večjem delu Slovenije najbolj mokra meseca v letu.

Po rekordni topli prvi polovici zime smo v drugo polovico zime vstopili z občutno hladnejšim vremenom. Fronte so si v zadnjih 14 dneh sledile kot po tekočem traku in predvsem hribe na debelo zasule s snegom. Veliko snega je zapadlo tudi po nekaterih nižinah, medtem ko je v večjem delu nižin za konkretnejšo snežno odejo zmanjkala kakšna stopinja.

Razlog za velik kontrast med severno in južno stran Alp bo severozahodni veter, s katerim bo nad Evropo iznad severnega Atlantika dotekal razmeroma hladen in vlažen zrak. Ob takšni situaciji večina padavin pade v krajih na severni strani Alp, saj se zrak, ki doseže gorovje od severozahoda, nad severnimi pobočji dviga, kar je tudi glavni razlog za nastanek padavin. Največ snega bo nov teden prinesel hribovitim krajem južno in vzhodno od Salzburga, kjer lahko do konca tedna zapade tudi več kot meter snega.

Zaradi obilnih padavin na severni strani Alp, bo zrak, ki bo dosegel južno stran, vseboval bistveno manj vlage, zato se bo ob spustu v doline in kotline tudi precej ogrel. Tako bo v novem tednu pri nas prevladovalo sončno vreme, kljub razmeroma hladnemu zraku v višinah pa temperature po nižinah ne bodo preveč nizke. V primerjavi s severno stranjo Alp bo namreč tudi za več kot deset stopinj topleje, ob okrepljenem severozahodnem vetru pa se bodo lahko razvile le posamezne kratkotrajne plohe, ki bodo najbolj verjetne v četrtek in petek.

Padavine se ob takšnih situacijah spet okrepijo nad osrednjim in južnim Balkanom. Glavnina mrzlega zraka namreč ob severozahodniku potuje vzhodno od naših krajev in se usmeri nad jugovzhodno Evropo. Takšne situacije so pozimi razmeroma pogoste in lahko v primeru dovolj izrazite ohladitve in ob nastanku ciklona nad toplim Jonskim in Egejskim morjem tudi Grčijo in Turčijo zasujejo s snegom, medtem ko se Slovenija zaradi lege v zavetrju Alp znajde v t. i. padavinski luknji, kar pomeni, da dobimo le posamezne snežinke ali pa še to ne.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo

Nedelja bo na Primorskem sončna. Drugod bo dopoldne še oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda postopno zjasnilo. Severovzhodni veter bo oslabel in ponehal, prav tako tudi burja na Primorskem. Na Goriškem in ob morju bodo popoldanske temperature okoli 8 stopinj, drugod od 1 do 5 stopinj Celzija.

Ponedeljek bomo začeli s hladnim in po nekaterih nižinah tudi meglenim jutrom. Večinoma bomo izmerili okoli –6, v krajih s snežno odejo pa se bo lahko ohladilo tudi pod –10 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in občutno topleje. V večjem delu Slovenije bodo temperature presegle 5 stopinj Celzija.

V torek se bo krepil severozahodni veter, ki nam bo prinašal še nekoliko toplejši zrak. Tako bo po jutranjem minusu popoldne blizu 10 stopinj Celzija.