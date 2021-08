V prihodnjih dneh manj neviht in več sonca, temperature bodo presegle 30 stopinj Celzija

Po prvih dveh tretjinah letošnjega meteorološkega poletja, ki sta bili marsikje najtoplejši do zdaj, v zadnjem tednu beležimo zmernejše temperature, ki so za približno stopinjo in pol nižje od dolgoletnega povprečja. Še nekoliko hladnejši zrak je v tem tednu dotekal v višje plasti ozračja, zato so bile nevihte v posameznih dneh razmeroma pogoste. Zaradi precejšnje nestabilnosti ozračja in okrepljenih višinskih vetrov so nastajale tudi močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Kot smo poročali, se je v torek na območju Suhe krajine razbesnelo hudo neurje, ki je povsem oklestilo letošnji pridelek. Dve močnejši nevihtni celici sta včeraj nastali tudi na severovzhodu Slovenije.