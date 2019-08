V prihodnjih dneh manj neviht in več sonca

Zaradi slabitve višinskega ciklona se je nestabilnost ozračja nad našimi kraji nekoliko zmanjšala, zato bodo popoldanske krajevne padavine v prihodnjih dneh omejene predvsem na hribovite predele. Danes bo tako prevladovalo sončno vreme. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki, iz katerih se bo nad vzpetinami razvilo nekaj ploh ali neviht. Do dviganja zraka in nastanka neviht bo zgodaj popoldne predvidoma najprej prišlo nad Brkini in v okolici Snežnika. Pozneje bo nekaj ploh in neviht nastalo vzdolž celotne alpsko-dinarske pregrade, v Karavankah in na Pohorju. Nevihtne celice se bodo, podobno kot v preteklih dneh, le počasi premikale, kar lahko spet prinese lokalno dolgotrajnejše nalive s sodro ali drobno točo. Nad ravninskimi predeli bodo nevihte danes malo verjetne, kakšna lahko iznad sosednje Hrvaške in Madžarske doseže le našo vzhodno mejo.

Temperature bodo povsem poletne. V večjem delu Slovenije popoldne pričakujemo od 27 do 29 stopinj Celzija, ob morju bo 30, na Goriškem pa 32 stopinj Celzija.