V prihodnjih dneh manj padavin, več sonca in višje temperature

Letošnji maj nam daljšega obdobja suhega in sončnega vremena še ni prinesel, saj sta nad celo Slovenijo povsem brez padavin minila le dva dneva. V prihodnjih dneh se bo hladen višinski zrak, ki je glavni krivec za nestanovitno vreme, počasi umikal proti severovzhodu, zato lahko pričakujemo več sonca, a povsem brez ploh in neviht žal še ne bo šlo. Bo pa vsaj topleje. V prihodnjem tednu bodo najvišje dnevne temperature ponekod presegle 25 stopinj Celzija.

V večjem delu države smo se zbudili v oblačno in deževno jutro. Dežuje predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Če sklepamo na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh Agencije RS za okolje, je v Ratečah to že 16. dan s padavinami, v Ljubljani 14., na Letališču Portorož in v Biljah pri Novi Gorici pa 12. Na ravni celotne Slovenije sta v zadnjih treh tednih le dva dneva minila povsem brez padavin.

V prihodnjih dneh bo posotopno več sonca, a vseme se kljub temu še ne bo povsem ustalilo. FOTO: iStock

Kaj pravi vremenska napoved? Dopoldne bo še oblačno in deževno. Več padavin bo v zahodni in osrednji Sloveniji, precej manj pa na vzhodu, kjer bo ponekod ostalo suho. Sredi dneva bodo padavine v večjem delu države ponehale, a bodo kljub temu tudi popoldne še možne posamezne kratkotrajne plohe. Sončnih žarkov bo danes malo, temu primerne pa bodo temperature, ki se bodo v večjem delu države gibale med 14 in 17 stopinjami Celzija. Nekoliko topleje bo ob morju, kjer jih bo 19. Sreda se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije začela z oblačnim in ponekod meglenim vremenom. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine. Drugod bo večinoma suho, tudi z nekaj sončnimi žarki. Po razmeroma svežem jutru s temperaturami okoli 10 stopinj Celzija se bo že dopoldne hitro ogrelo in popoldne bodo v nestabilni zračni masi spet nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v vzhodni Sloveniji. Ob nevihtah se možni močnejši nalivi in sunki vetra, na manjših območjih pa ni izključen pojav sodre ali drobne toče. Popoldanske temperature bodo v večjem delu države presegle 20 stopinj Celzija. Najtopleje bo ob naši vzhodni meji, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV