V prihodnjih dneh možnost jutranje pozebe

Mraz očitno še ni rekel zadnje besede. Po napovedih vremenoslovcev bo v četrtek in petek namreč v zatišnih legah osrednje Slovenije nevarnost jutranje pozebe. Sicer pa se nam v prihodnjih dneh obeta bolj suho vreme. Jutri bo sicer sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli –8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija.