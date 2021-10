V prihodnjih dneh nad naše kraje prihaja nova pošiljka hladnega zraka

Po tem, ko nas je vreme v septembru in na začetku oktobra pogosto razvajalo s soncem in ob popoldnevih tudi s precej visokimi temperaturami, se nam zadnji dnevi kažejo v povsem drugačni podobi. Zračna masa, ki se je nad naše kraje spustila iznad severnega Atlantika, je bila dovolj hladna, da je jesensko idilo v hribih nad okoli 1500 metrov nadmorske višine zamenjala zimska belina. V visokogorju Julijskih Alp je lokalno zapadlo okoli pol metra snega, ki ga je močan veter prenašal v zamete.

Oktobrsko sneženje v višjih legah seveda ni nič neobičajnega. Ravno nasprotno, v preteklosti smo bili oktobra pogosto deležni še precej večjega padca temperatur in sneženja tudi po nižinah.

Zadnje tako sneženje smo v večjem delu Slovenije imeli leta 2012, ko smo ob koncu meseca ponekod izmerili celo najvišjo oktobrsko višino snežne odeje. Takrat je po podatkih Arsa v Kočevju zapadlo 21, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa dva centimetra snega. Kar dvakrat pa je ponekod snežilo v oktobru pred desetimi leti. Prvič že sedmega in drugič 20. oktobra, ko je na Logaškem in v Bohinju zapadlo okoli 15 centimetrov snega. Lani pa so se prve snežinke med dežne kaplje v višje ležečih alpskih dolinah pomešale že ob koncu septembra. Meja sneženja se je takrat spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.

Zakaj se lahko vreme jeseni tako hitro spremeni?

Glavna vzroka sta dva, in sicer toplo morje ter hladen zrak s severa celine. Visoko na severu se namreč v tem letnem času začenja polarna noč, zato se ti predeli začnejo hitreje ohlajati, medtem ko južneje še vztrajajo visoke temperature.

Z namenom izenačevanja temperaturnih razlik med ekvatorjem in polom se lahko hladen zrak s polarnih predelov spusti daleč proti jugu. To lahko ob stiku z morjem, ki v primerjavi s kopnim dalj časa ohranja visoko temperaturo, povzroči nastanek globokega ciklona in obilnih padavin. Te lahko nad nami vztrajajo tudi dalj časa, zato ravno jeseni pri nas običajno beležimo največje količine dežja.