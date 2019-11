V prihodnjih dneh nove padavine, snega po nižinah še ni na vidiku

Ponoči se je nad Genovski zaliv pomaknil nov ciklon, ki skupaj s fronto nekoliko vpliva tudi na vreme pri nas. Zahodni del Slovenije so tako zajele nove padavine. Na območju Julijskih Alp sneži do višjeležečih alpskih dolin, ponekod se sneg oprijemlje cestišča. Čez dan bo sneženje v Ratečah in Kranjski Gori postopno zamenjal dež. Popoldne bo snežilo nad okoli 1600 metrov nadmorske višine.