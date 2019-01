V prihodnjih dneh ohladitev, okrepljen severni veter in ples posameznih snežink

Na Štajerskem in v Prekmurju bo že zgodaj dopoldne zapihal severni veter, ki se bo popoldne nekoliko okrepil in prepihal dobršen del države. Oblačnost se bo hitro spreminjala. Možne so kratkotrajne plohe, ki bodo lahko tudi snežne.

Kljub temu pa bodo temperature danes še razmeroma visoke. Na Primorskem se bo ogrelo do 11 stopinj Celzija. Drugod po državi bomo izmerili od 4 do 8, v alpskih dolinah pa 2 stopinji Celzija.

Jutri možen rahel sneg

V četrtek dopoldne bo sončno, popoldne se bo pooblačilo. Predvsem na vzhodu države bo proti večeru in zvečer možen rahel sneg. Še bo pihal severni veter, ki bo najizrazitejši pod Karavankami in Pohorjem, kjer bodo najmočnejši sunki presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Drugod po državi bo vetra precej manj. Izraziteje bo pihalo le še na Štajerskem in v Prekmurju. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –2 stopinji Celzija. Še precej hladneje bo v zatišnih legah, kjer se bo lahko ohladilo tudi do –10 stopinj Celzija.

Še močneje kot po nižinah bo v prihodnjih dneh pihalo v gorah. Zlasti v visokogorju bodo najmočnejši sunki severnega vetra presegali hitrost 100 kilometrov na uro, kar bo ob kombinaciji z nizkimi temperaturami ustvarjalo občutek mraza tudi pod –30 stopinj Celzija. Več oblačnosti bo v vzhodnem delu gora, kjer bo občasno rahlo snežilo, a bo snežink premalo, da bi te odebelile skromno snežno odejo.