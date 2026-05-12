V prihodnjih dneh pričakujte zastoje: kdaj bo najhuje?

Glede na slabšo vremensko napoved na Darsu pričakujejo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa napovedujejo, da bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški v naslednjih dneh povečan.
Zastoji so možni že jutri, še posebej pa v četrtek od jutranjih ur dalje, ko se bodo tranzitni prometni tokovi združili z domačimi prometnimi konicami. "Uporabniki naj računajo na daljše potovalne čase, zato priporočamo, da se na pot odpravijo prej oziroma spremljajo aktualne prometne informacije," so zapisali na Darsu.
V smeri proti Avstriji pa povečan promet pričakujejo to nedeljo.
Binkoštni prazniki in telovo
Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih. Naslednji izrazito obremenjen konec tedna bo od 23. do 24. maja, saj je 25. maj (binkoštni ponedeljek) dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem ter Madžarskem. Poleg tega se v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg začnejo počitnice. Povečan promet proti Hrvaški je pričakovati predvsem v petek, 22. maja, v obratni smeri pa v ponedeljek, 25. maja.
Sledi še praznik svetega rešnjega telesa (telovo) v četrtek, 4. junija, ko bo promet znova močno povečan že od jutranjih ur v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek, 8. junija, pa v obratni smeri. Takrat se bodo zaključile tudi počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg.
Najbolj obremenjeni odseki
Daljše zastoje in povečano gostoto prometa, izraziteje ob binkoštnih praznikih in telovem, na Darsu pričakujejo predvsem na:
- gorenjski avtocesti
- na štajerski in podravski avtocesti med Šentiljem in Gruškovjem
- na ljubljanskem avtocestnem obroču, zlasti na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico
- primorski avtocesti
- na območjih delovnih zapor (še posebej med Šentiljem in Pesnico, Naklim in Vodicami, Framom in Slovensko Bistrico, Domžalami in Ljubljano ter med Ravbarkomando in Postojno),
ter na območjih mejnih prehodov, predvsem Gruškovje proti Hrvaški ter Šentilj in Karavanke proti Avstriji.
