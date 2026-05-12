Slovenija

V prihodnjih dneh pričakujte zastoje: kdaj bo najhuje?

Ljubljana, 12. 05. 2026 13.07 pred 17 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Gneča na avtocesti

Pred nami so trije prazniki v posameznih evropskih državah, kar tradicionalno pomeni izrazito povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Prve večje zgostitve na Darsu pričakujejo že ta četrtek, ko je denimo v Avstriji in Nemčiji dela prost dan zaradi praznika vnebohoda. Voznikom svetujejo, naj spremljajo prometne razmere in se o stanju na cestah pozanimajo še pred odhodom na pot.

Glede na slabšo vremensko napoved na Darsu pričakujejo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa napovedujejo, da bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški v naslednjih dneh povečan.

Zastoji so možni že jutri, še posebej pa v četrtek od jutranjih ur dalje, ko se bodo tranzitni prometni tokovi združili z domačimi prometnimi konicami. "Uporabniki naj računajo na daljše potovalne čase, zato priporočamo, da se na pot odpravijo prej oziroma spremljajo aktualne prometne informacije," so zapisali na Darsu.

V smeri proti Avstriji pa povečan promet pričakujejo to nedeljo.

Binkoštni prazniki in telovo

Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih. Naslednji izrazito obremenjen konec tedna bo od 23. do 24. maja, saj je 25. maj (binkoštni ponedeljek) dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem ter Madžarskem. Poleg tega se v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg začnejo počitnice. Povečan promet proti Hrvaški je pričakovati predvsem v petek, 22. maja, v obratni smeri pa v ponedeljek, 25. maja.

Sledi še praznik svetega rešnjega telesa (telovo) v četrtek, 4. junija, ko bo promet znova močno povečan že od jutranjih ur v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek, 8. junija, pa v obratni smeri. Takrat se bodo zaključile tudi počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg.

FOTO: Bobo

Najbolj obremenjeni odseki

Daljše zastoje in povečano gostoto prometa, izraziteje ob binkoštnih praznikih in telovem, na Darsu pričakujejo predvsem na:

- gorenjski avtocesti

- na štajerski in podravski avtocesti med Šentiljem in Gruškovjem

- na ljubljanskem avtocestnem obroču, zlasti na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico

- primorski avtocesti

- na območjih delovnih zapor (še posebej med Šentiljem in Pesnico, Naklim in Vodicami, Framom in Slovensko Bistrico, Domžalami in Ljubljano ter med Ravbarkomando in Postojno),

ter na območjih mejnih prehodov, predvsem Gruškovje proti Hrvaški ter Šentilj in Karavanke proti Avstriji.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brus1234
12. 05. 2026 13.24
Krajša poročila bi bila, če bi našteli lokacije kjer NI zastojev.
gasper111
12. 05. 2026 13.22
“ V prihodnjih dneh pričakujte zastoje: kdaj bo najhuje?”… a se z naslovom, avtor članka dela norca iz vseh nas, ki smo tedensko tudi po deset ur in več parkirani na AC????
Sventevith
12. 05. 2026 13.19
Guzvo torej lahko pričakujemo povsod. Gorenjska, Štajerska, Primorska,.....:)))) kakšna beda je ta Slovenija.
juventina10
12. 05. 2026 13.21
važne so vinjete,vse ostalo ni pomembno.
Prelepa Soča
12. 05. 2026 13.22
Odseli se, če je taka beda.... se bravi iz bede si se priselil zopet... v bedo. Res ste eni reveži.
čevapgpt
12. 05. 2026 13.18
naj grejo čez italijo in mađarsko.
juventina10
12. 05. 2026 13.19
boljše
