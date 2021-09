V prihodnjih dneh se bomo še vzpenjali po temperaturni lestvici

Ob suhi zračni masi so temperaturna nihanja med nočjo in dnevom precejšnja.

Zaradi vse daljših noči, hladnih juter in marsikje tudi velikega pomanjkanja dežja je listje ponekod že začelo spreminjati barvo. V večjem delu južne Slovenije namreč v zadnjih tednih ni padla niti polovica običajnih padavin. Najslabše razmere trenutno vladajo na Goriškem, kjer se poleg izrazite kmetijske suše soočajo tudi z izjemno nizko gladino podzemne vode. Prav veliko boljše stanje ni niti na Notranjskem, Kočevskem in v Posavju.

Suho vreme se bo še nadaljevalo

Današnje dopoldne bo v večjem delu Slovenije sončno. Na nebu bo le nekaj tanke oblačne koprene. Sredi dneva se bo oblačnost na severu zgostila in postopno prekrila vso Slovenijo, a ker bo šlo večinoma le za oblake v višjih plasteh ozračja, se bo še našel prostor za sončne žarke. Teh bo popoldne največ v južni Sloveniji, kjer bodo izmerjene tudi najvišje temperature. Na Goriškem in ob morju se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija, drugod bo od 22 do 25 stopinj Celzija.