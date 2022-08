V prihodnjih dneh se v naše kraje vrača vročina

Po tem, ko v večjem delu Slovenije že od začetka tedna beležimo znosnejše temperature, je včeraj vročina popustila tudi na Primorskem. Zgodaj popoldne temperature ob nevihti na Goriškem niso dosegale niti 20 stopinj, s čimer je bil v Biljah pri Novi Gorici prekinjen dolg, kar 32 dni trajajoč niz s temperaturami nad 30 stopinj Celzija.

Spremembo vremena je povzročilo manjše višinsko jedro hladnega zraka, ki nas je doseglo od severovzhoda. Ker je ozračje nestabilno, nastajajo plohe in nevihte. Njihovo težišče je bilo včeraj na severu in zahodu države, danes proti jutru pa je dež iznad sosednje Hrvaške zajel tudi vzhodne kraje. Padavin sicer ni bilo veliko, tako da se je nekoliko navlažil le površinski sloj tal, medtem ko vodostaji rek in potokov ostajajo nizki, prav tako dež ni pripomogel k izboljšanju količinskega stanja podzemnih voda. Je bilo pa včeraj po naših najvišjih vrhovih dovolj hladno, da so se med dežne kaplje občasno pomešale tudi snežinke.