V prihodnjih dneh spet nad 30 °C

Z jugozahodnim vetrom bo k nam v prihodnjih dneh dotekal suh in vse toplejši zrak, kar nam prinaša sončno in postopno spet bolj vroče vreme. Od nedelje do vključno torka bodo popoldanske temperature v večjem delu države presegle 30 °C, noči pa bodo ostale razmeroma sveže, zato bomo vročino lažje prenašali.

Čeprav jutranje temperature v zadnjih dneh bolj spominjajo na jesen kot poletje, tega še ni konec. Po včerajšnjem prehodu oslabljene vremenske fronte, ki je najvišjim vrhovom Julijskih Alp prinesla nekaj snežink, se je nad Slovenijo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Medtem se nad severozahodnim delom Evrope nahaja obsežen in globok ciklon z oblačnim in deževnim vremenom. Zaradi vrtenja tega zračnega vrtinca v nasprotni smeri urinega kazalca bo nad naše kraje v prihodnjih dneh dotekal vse toplejši zrak, kar nam po enem tednu nekoliko hladnejšega vremena spet prinaša temperature okoli 30 °C.

Poletje še ni reklo zadnje besede. FOTO: Shutterstock

Sončno in spet bolj vroče Pred nami je lepa sobota, a povsem brez oblakov ne bo šlo. Nebo bo večinoma prekrivala visoka oblačna koprena, ki bo prepuščala sončne žarke, le na severu in vzhodu države se lahko oblačnost občasno nekoliko zgosti in spusti v nižje plasti ozračja. Temperature bodo zelo blizu povprečja za ta čas, kar pomeni, da se bodo v večjem delu države gibale od 25 do 27 °C. Na Primorskem bo 29 °C.

Padavine in nižje temperature so v zadnjih dneh spet nekoliko ohladile celinske vode. Temperatura Blejskega jezera je okoli 23, Bohinjskega 21 °C. Nekoliko več poguma zahtevajo reke. Kolpa in Nadiža imata 20, Krka pa 19 °C. Zelo hladna ostaja Soča, ki v spodnjem toku dosega okoli 16 °C. Medtem ima morje 24 °C.

Nedelja in ponedeljek bosta sončna in vroča, kljub temu pa bodo noči ostale razmeroma sveže, saj se bo tudi na Primorskem in v večjih mestih ohladilo pod 20 °C. Popoldanske temperature se bodo v večjem delu države v nedeljo ustavile pri 31, v ponedeljek pa pri 32 °C. Torek bo še sončen in vroč s temperaturami do 33 °C, se bo pa zaradi dotoka bolj vlažnega zraka nekoliko povečala možnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht. Zapihal bo jugozahodni veter, zato bo težišče vročine na vzhodu države (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Štajerska, Prekmurje). Predvidoma v sredo nas bo prešla fronta, ki bo z obratom vetra na severovzhodno smer prinesla več oblačnosti in nekoliko nižje temperature, medtem ko so obilnejše padavine malo verjetne. V drugi polovici tedna bo prevladovalo sončno vreme z zmernimi temperaturami, ob popoldnevih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV