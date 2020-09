V prihodnjih dneh več sonca in višje temperature

Tudi v preteklosti se je september pogosto začel z občutno ohladitvijo, a se je kasneje poletno vreme spet vrnilo. Nekaj podobnega nas čaka tudi letos. Današnji dan bo sicer minil še brez večje spremembe vremena, saj se bo nad nami še zadrževal precej vlažen in hladen zrak, ki nam prinaša veliko oblakov, ob koncu tedna pa se bo nad južno polovico Evrope krepilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim in suhim zrakom in čakajo nas vsaj trije dnevi prijetnega poznopoletnega vremena.

Zjasnilo se bo v poznih popoldanskih urah

Danes bo v večjem delu Slovenije prevladovalo oblačno vreme. Zjutraj bo kakšna kaplja dežja možna predvsem v južni Sloveniji, popoldne, ko lahko pričakujemo nekoliko več sonca, pa bodo kratkotrajne krajevne plohe nastajale v gorskem svetu severne Slovenije. Do poznega popoldneva bodo krajevne padavine povsod ponehale in začelo se bo jasniti. V večjem delu Slovenije bodo današnje popoldanske temperature od 21 do 23 stopinj Celzija. Na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do 26 stopinj Celzija, bolj svežih 19 stopinj Celzija pa bo v alpskih dolinah.