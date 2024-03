Strpno na cestah: delovne zapore bodo ohromile Ljubljano, Bled in Koper

V Ljubljani je pričakovati, da bodo posledično še bolj obremenjene druge prometne povezave v okolici, kot so Dunajska in Masarykova cesta ter Trg OF.

Na Mestni občni Ljubljana ob tem vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Podrobnejše informacije o mobilnosti in zaporah cest po Ljubljani so na voljo na portalu PROMInfo.

Od ponedeljka se ob spremenjenem prometnem režimu na Bledu obetajo zastoji

Promet mimo gradbišča novega krožnega križišča na Betinu, ki predstavlja prvo fazo blejske južne obvoznice, že vse od začetka gradnje konec leta 2022 poteka po dveh zoženih pasovih in na pretočnost prometa ne vpliva. Pred zaključkom gradnje pa bo treba izvesti dela, ki terjajo delno zaporo ceste. Tako bo promet na tem območju v dveh terminih v marcu in aprilu potekal izmenično enosmerno.

Prva polovična zapora, ki bo na zgornjem delu Betinovega klanca, je predvidena med 4. in 24. marcem, pri čemer se bo izvajalec del, to je Gorenjska gradbena družba, potrudil, da bo zapora končana že do 17. marca. Druga polovična zapora, ki bo na spodnjem delu Betinovega klanca, pa je predvidena med 2. in 21. aprilom in bo v primeru ugodnih vremenskih razmer prav tako končana en teden prej.

Vodenje prometa je predvideno s semaforjem izmenično enosmerno, v prometnih konicah pa z ročnim usmerjanjem prometa. V izogib zastojem na Bledu je v smeri proti Lescam predviden daljši interval spuščanja vozil. Dela na gradbišču bodo potekala v svetlem delu dneva, predvidoma 12 ur, v nočnem času pa je predviden le dovoz potrebnih materialov, je pojasnil Tomaž Willenpart z Direkcije RS za infrastrukturo.

Cesta čez Kočno je v slabem stanju: "Taka ureditev bi zagotovo povzročila kolaps"

V vmesnem času od zaključka prve polovične zapore do začetka druge bo promet potekal dvosmerno, po desnem pasu obstoječe ceste v smeri Bleda in po novem delu v smeri Lesc. Od 21. aprila pa bo promet v celoti preusmerjen na novozgrajeni del krožnega križišča in bo potekal dvosmerno. Do konca maja bo urejen tudi kolesarski in peš promet mimo gradbišča po novozgrajenih površinah.

Za tovrstni prometni režim z izmenično enosmernim prometom na cesti Lesce–Bled so se na Direkciji RS za infrastrukturo odločili po pozivih iz lokalnih skupnosti Bohinj, Bled in Gorje, da prej predvidena rešitev s krožnim prometom z Bleda preko Betinovega klanca, na Bled pa preko Kočne in Gorij, ni optimalna.