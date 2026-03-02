V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder "naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem," je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov.

Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto.