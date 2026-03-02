Naslovnica
Slovenija

V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

Ljubljana, 02. 03. 2026 13.33 pred 53 minutami 1 min branja 25

Avtor:
Ne.M. STA
Matej Arčon

V prihodnjih dneh bosta, kot kaže, v Oman odpotovali dve čarterski letali, s katerimi se bodo slovenski državljani lahko vrnili v domovino, je ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder "naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem," je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov.

Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto.

oman čartersko letalo arčon obtičali

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
WolfeWoof
02. 03. 2026 14.29
Kaj gredo u pustinjo na dopust loleki dejte dejte pol pa poleti jamrajo kako je vroče a tam gredo ki je 50 celo leto haha loleki
Odgovori
0 0
BBcc
02. 03. 2026 14.28
Tako se ureja stvari. Ne pa z lopato kot JJ.
Odgovori
0 0
Davorin Trstenjak
02. 03. 2026 14.27
Prepričan sem, da z desno vlado iz Slovenije na bližnji vzhod, zaradi varnostnih razmer že vsaj mesec dni sploh nebi bilo možno potovati, morebitne državljane pa bi iz zadevnega območja zaradi obsežnosti predvidenega vojaškega posega, že dosti prej vrnili v domovino.
Odgovori
+1
1 0
Sir Oliver
02. 03. 2026 14.27
Najbolj zanimivo bo pa to, ko se bo tole nehalo, bodo agencije znižale cene za Dubaj, bodo taisti bogatinčki spet takoj pokupili počitnice v Dubaju. Boste videli, 100%.
Odgovori
+1
1 0
bronco60
02. 03. 2026 14.24
Lazanja365, ni prepovedano it na počitnice,samo, ne na vojno območje, zato so si sami krivi, da so obtičali.Naj jih Golob spravi domov in zaračuna potne stroške. Tu ni nobene objektivne napake,cel mesec se je čakalo,kdaj bo počilo, tako,da.......
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
02. 03. 2026 14.24
da se dnar ne bo jemal iz prazne državne blagajne XD račun pošljite ali perutničarju ali pa na amerikansko ambasado pa še kakšno vrečo dajte zraven saj jih bodo amerikanosi potrebovali o7
Odgovori
+2
2 0
Lazanja365
02. 03. 2026 14.17
Pravilno je, da država, v takih primerih poskrbi za svoje državljane, da se razumemo. To, ko nekdo piše, kaj pa dela tam 500 Slovencev in podobno... Ne razumem, mar je prepovedano na počitnice ? Če si pač nekdo želi in lahko privošči ne razumem zakaj ne.... Je pa res, da si eno okrog ušes, zaslužijo tisti ki so na to področje odpotovali v zadnjih dneh pred pričetkom.... Sam jih poznam kar par, ki so v sredo, četrtek odleteli v tisto smer, pa je že vse moooooočno dišalo po dogodkih, ki jih gledamo zdaj. Taki, bi pa lahko malo tam ostali, ker so rinili v težave.
Odgovori
-2
3 5
konc
02. 03. 2026 14.23
100 bolj pametnih destinacij bi si lahko izbrali. Sto. Eni imajo glave samo zato, da imajo kje lasje rasti roke pa, da držijo telefon za selfije. Kot sem napisal, središče vesolja. Brez smisla za preostanek okolice.
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
02. 03. 2026 14.15
dva tedna nazaj bi ne bil problem reševanja v isti situaciji-takrat je imel počitnice zahodni del r slo......
Odgovori
+1
1 0
Kritikizstajerske
02. 03. 2026 14.13
Naj se zdaj oglasijo nasprotniki nakupa letal....:) Ko "zagusti" je vojska dobra, drugače pa pljuvate po njej
Odgovori
+3
4 1
Sir Oliver
02. 03. 2026 14.10
Naj ostanejo v Dubaju. Vseskozi poslušamo in beremo hvaljenje bogatih slovenčkov, kako je v Dubaju vse kul, pa super in ni da ni. Sedaj jim pa še na račun davkoplačevalcev rešujemo ta zadnje.
Odgovori
+10
10 0
wsharky
02. 03. 2026 14.10
jaz bi se z falkonom peljal
Odgovori
+5
5 0
konc
02. 03. 2026 14.09
Kaj zaboga dela 500!, petsto! Slovencev tam dol?! Ljudje s preveč časa, denarja in potrebo po pozornosti. Upam, da potegnejo kakšno pametno lekcijo ven iz tega, pa je verjetno ne bodo. Še naprej bodo ostali središče vesolja. Kar se pa tiče poti nazaj, kar plačajte luksuz frajerji.
Odgovori
+5
6 1
Gutenberg
02. 03. 2026 14.20
Saj bodo dobili račun. Upam. Ker tole ne bo zastonj.
Odgovori
+2
2 0
konc
02. 03. 2026 14.24
Edino pravilno, kar naj plačajo. Tole je nepotreben strošek za nepotreben luksuz.
Odgovori
+1
1 0
PandaBear
02. 03. 2026 14.28
Ne noramlni ljudje ki gredo po svetu... bog ti pomagi... Ti se že v bunkerji skrivaš?
Odgovori
0 0
Smuuki
02. 03. 2026 13.59
Upam da bo to tudi izpeljano in ne bo ostalo pri obljubah. Upam na srečno vrnitev
Odgovori
+1
4 3
zasvobodo22
02. 03. 2026 13.57
normalni ne podpiramo tega nepotrebnega resevanja naj si sami placajo ocitno majo dovol denarja
Odgovori
+3
9 6
Svarog
02. 03. 2026 14.08
Zato ker ti nimas za pocitnice, ne rabis bit nevoscljiv do drugih. Morda bos pa ti kdaj pore oval evakuacijo iz krka.
Odgovori
-2
2 4
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
02. 03. 2026 13.55
Otroci, starejši državljani, družine so ujeti v primež napadov. Nikoli ne veš kam lahko prileti kašen dron ali raketa. Ni to sploh tu kaj za komentirat. Sploh pa ne kavč majstri, ki so že itak na naših žuljih pripojeni in z nobeno stvarjo realni.
Odgovori
-5
1 6
Prelepa Soča
02. 03. 2026 13.49
Končno, g. Šter bi to uredil tik tak.
Odgovori
+7
10 3
JApajaDAja
02. 03. 2026 13.55
še vedno je samo klasika "naj bi"....
Odgovori
+5
5 0
FreedomMan
02. 03. 2026 13.47
Ko je treba plačati davek državi praktično vsi skačejo v luft ...ko pa pridejo požari, poplave, razne evakuacije potem pa država pomagaj prosim
Odgovori
-1
5 6
jokal
02. 03. 2026 13.45
Eni pa še kar rinejo dol, rajši zgubi glavo kot pa tistih par sto evrov, katere je plačal za dopust v tistih krajih. Bog ne daj, da nebi šel. Berite forume.
Odgovori
+10
12 2
JApajaDAja
02. 03. 2026 13.55
..pa še oblečene morajo spati....
Odgovori
+4
5 1
