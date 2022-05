V prihodnjih dneh več sonca, a povsem brez ploh še ne bo šlo

Vstopili smo v še zadnji mesec meteorološke pomladi, ki se je vremensko začel zelo nestabilno. Hladen in vlažen višinski zrak je namreč v nedeljo popoldne v kombinaciji z močnim pomladnim soncem povzročil nastanek številnih ploh in neviht, nekatere med njimi pa so prinesle tudi nalive s sodro in drobno točo. Lokalno je na Dolenjskem in v Posavju v le nekaj urah padla skoraj mesečna količina padavin, kar je povzročilo hiter porast in razlivanje manjših hudourniških vodotokov. Tudi v prihodnjih dneh se bo nad nami zadrževala nestabilna zračna masa, zato moramo predvsem ob popoldnevih še računati na krajevne plohe in nevihte.

Precej pestrega vremenskega dogajanja je za nami in aprilsko muhavost je že prvi dan prevzel maj. Pravzaprav je lahko vreme maja in junija še veliko bolj nestabilno kot v pregovorno najbolj muhastem aprilu, saj zrak ob višjih temperaturah vsebuje več vodne pare, posledično pa so tudi nalivi močnejši. Nevihtna aktivnost se ravno maja močno okrepi, svoj vrh doseže junija ali julija, nato pa počasi usahne.

Zelo pestro se je maj začel na Dolenjskem in v Posavju, kjer so včeraj popoldne ob nevihtah nastajali tudi krajevno močnejši nalivi s sodro in drobno točo. V Krškem je med polurnim nalivom padlo 24 litrov dežja na kvadratni meter, v celotnem poslabšanju pa kar 63 litrov. Močni nalivi s sodro so zajeli tudi Novo mesto z okolico, kjer je padlo 56 litrov dežja na kvadratni meter. V preostalem delu Slovenije je bila količina padavin precej manjša. Marsikje na Primorskem in v Pomurju je bilo dežja le za vzorec.

Včerajšnji razvoj vremena je za ta del leta precej običajen. Nevihte namreč nastajajo zaradi zamika v segrevanju nižjih in višjih plastmi ozračja, ki je običajno najizrazitejši ravno v drugi polovici pomladi in na začetku poletja. To pomeni, da na višinah v tem času pogosto še vztraja hladen zrak, medtem ko je po nižinah razmeroma toplo. Zaradi velike temperaturne razlike med nižjimi in višjimi legami postane ozračje nestabilno, posledica tega pa je dnevni razvoj kopaste oblačnosti, pogosto pa tudi ploh in neviht, ki lahko prerastejo v neurja. V prihodnjih dneh vremensko dogajanje na srečo ne bo tako burno, čeprav povsem brez ploh in neviht še ne bo šlo. Ponedeljkovo dopoldne bo v večjem delu Slovenije suho, tudi z nekaj sončnimi žarki, že okoli poldneva pa nas bodo od vzhoda spet zajele krajevne padavine, ki jih bo sicer precej manj kot včeraj. Jutri bo ozračje še nekoliko stabilnejše. Sončna obdobja bodo daljša, nekaj ploh in neviht bo popoldne predvidoma nastalo le nad hribovitimi predeli. A že v nadaljevanju tedna bo vreme spet bolj spremenljivo, saj se nam bo od zahoda približalo novo višinsko jedro hladnega zraka. Pričakujemo lahko izmenjavanje sončnih in oblačnih obdobij. Predvsem ob popoldnevih bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Kljub spremenljivemu vremenu se bodo temperature v tem tednu le malo spreminjale. Ob jutrih bomo v večjem delu Slovenije beležili od 5 do 10, ob popoldnevih pa malo nad 20, lokalno lahko kakšen dan tudi do 25 stopinj Celzija.

