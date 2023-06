V prihodnjih dneh več sonca in občutno višje temperature

Če vas trenutno vreme spravlja v slabo voljo, imamo za vas dobro novico. Druga polovica tedna bo vremensko precej prijaznejša od prve polovice, kar pomeni, da bodo sončna obdobja daljša, temperature pa občutno višje. Še zlasti topel bo konec tedna, ko se bo lahko lokalno ogrelo tudi blizu 30 stopinj Celzija. Ozračje sicer še ne bo povsem stabilno, zato bodo predvsem ob popoldnevih še nastajale krajevne plohe in nevihte.

icon-expand Prihodnji dnevi bodo vremensko nekoliko prijaznejši FOTO: Adobe Stocks

Po zelo mokrem maju smo tudi v junij zakorakali s precej nestanovitnim vremenom, kar pa pravzaprav ni nič nenavadnega. Dolgoletne meritve namreč kažejo, da je lahko vreme v tem delu leta še veliko bolj nestabilno in spremenljivo kot v pregovorno najbolj muhastemu aprilu, saj zrak ob višjih temperaturah vsebuje več vlage, posledično pa so tudi nalivi močnejši. Po podatkih Agencije RS za okolje smo v zadnjih 70 letih v večjem delu Slovenije največ dni s padavinami in nevihtami v povprečju beležili prav junija.

Danes lahko vreme ponekod spet povzroča težave Danes se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme. Dopoldne bo padavin malo, možna bodo tudi krajša obdobja sončnega vremena. Spet pogosteje bo deževalo sredi dneva in popoldne, ko bo lahko nastalo tudi nekaj neviht s krajevnimi nalivi in sodro. Ob šibkih višinskih vetrovih bo premikanje nevihtnih oblakov razmeroma počasno. To pomeni, da bo lahko nalivi nad istimi območji vztrajali dalj časa, zato je pričakovati močnejši porast manjših rek in hudournikov, ki lahko ponekod tudi poplavijo. Ta pojav bo sredi dneva najbolj verjeten na zahodu in jugu Slovenije, kasneje pa so razlivanja možna tudi drugod, še zlasti na severovzhodu države. Pred popoldanskim dežjem bomo v nižjih delih vzhodne in osrednje Slovenije izmerili od 20 do 22 stopinj Celzija. Še kakšna stopinja več bo na Primorskem, nekoliko bolj sveže pa bo na Gorenjskem in Koroškem, kjer bo od 17 do 19 stopinj Celzija. Na Štajerskem in v Prekmurju se bodo nevihte zavlekle v prvi del noči na sredo, drugod se bo ozračje zvečer umirilo. Na zahodu in jugu Slovenije se bo začelo jasniti. Sledijo bolj sončni dnevi, a povsem brez neviht še ne bo šlo Zaradi razjasnitve in obilice vlage bo ponoči marsikje po nižinah nastala megla. Jutri zjutraj bo v večjem delu Slovenije oblačno ali megleno. Na severovzhodu države bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja. Dopoldne bo pobudo povsod prevzelo sonce. A že popoldne bo predvsem nad hribi spet nastalo nekaj oblačnosti, iz katere se bodo razvile kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte.

icon-expand Vremenska napoved za prihajajoče dni FOTO: 24ur.com