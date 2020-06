V prihodnjih dneh več sonca in višje temperature, ki se bodo približale 30 stopinjam

Si predstavljate, da bi 10. junija snežilo?Ne boste verjeli, tudi to se je v preteklosti že zgodilo, in sicer leta 1974 v naselju Nomenj v Bohinjski dolini, kar je najkasnejše sneženje na uradni opazovalni meteorološki postaji pod 500 metrov nadmorske višine v zadnjih desetletjih.

Vendar pa je tokratna situacija vseeno nekoliko drugačna. Nad nami namreč že več dni pihajo južni do jugozahodni vetrovi, ki nam prinašajo vlažno zračno maso iznad Sredozemlja. Posledično je bilo v zadnjih dneh daleč največ padavin v zahodni Sloveniji. Na območju Julijskih Alp je od prvega junija do danes lokalno padlo celo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko v večjem delu Prekmurja niso zabeležili niti 15 litrov na kvadratni meter. Takšna razporeditev padavin je bolj kot za junij običajna za oktober in november.

V prihodnjih dneh bo vpliv višinskega vrtinca hladnega zraka slabel, zato lahko pričakujemo več sonca in postopno višje temperature. Danes bodo sicer še pogoste plohe in nevihte, na manjših območjih se lahko popoldne pojavijo tudi nalivi s sodro in drobno točo. Od četrtka do sobote pa bo ozračje bolj stabilno. Možnost za nastanek popoldanskih neviht bo tudi nad hribi razmeroma majhna, temperature pa bodo letnemu času primernejše. Marsikje na Štajerskem in v Prekmurju ter na Dolenjskem in v Beli krajini se bodo približale 30 stopinjam Celzija.