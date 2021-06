V prihodnjih dneh več sonca in višje temperature, ki se bodo približale 30 stopinjam

Začelo se je meteorološko poletje, čeprav ima glede na vreme v zadnjih dneh marsikdo občutek, da smo še v aprilu. Še vedno smo namreč pod vplivom hladnih severnih vetrov, zaradi česar so temperature za okoli štiri stopinje Celzija nižje od dolgoletnega povprečja. V prihodnjih dneh se bo hladen zrak postopno umaknil iznad naših krajev in temperature bodo po treh tednih marsikje spet presegle 25 stopinj Celzija, v najtoplejših krajih bo ob koncu tedna tudi okoli 28 stopinj Celzija.

icon-expand Pred nami so sončni in toplejši dnevi, ki bodo zelo primerni za košnjo. FOTO: Shutterstock

Letošnja meteorološka pomlad, ki se je včeraj končala, je bila za marsikoga razočaranje, saj nam daljšega obdobja stabilnega vremena ni prinesla, bila pa je tudi najhladnejša v zadnjih 34 letih. Takšen razvoj vremena je posledica pogostega spusta svežega zraka iznad severnega Atlantika in polarne fronte, ki je v zadnjih tednih valovila precej južneje, kot je običajno za ta čas. Mnoge od vas zato skrbi, da bo tudi poletje podobno, a glede na napovedi so skrbi odveč. Projekcije večine meteoroloških centrov namreč že nekaj časa kažejo na nadpovprečno toplo in suho poletje. Pričakovani odklon temperature od dolgoletnega povprečja med letoma 1991 in 2020 je okoli ene stopinje Cezija. Seveda se iz sezonske napovedi ne da sklepati, kakšno bo vreme v času našega dopusta. Znotraj daljšega obdobja lahko namreč pride do velikih nihanj, od vročinskih valov do hladnejših in bolj deževnih obdobij, a slednja naj bi bila, če se napovedi seveda uresničijo, v letošnjem poletju v veliki manjšini. V zadnjih dvajsetih letih je bilo kar 17 poletij toplejših od povprečja, rekordno toplo pa še vedno ostaja poletje 2003, ko je bilo po podatkih Arsa v Ljubljani kar 52 vročih dni, povprečna najvišja dnevna temperatura pa je znašala 30,2 stopinje Celzija. Povprečno poletje v zadnjih stotih letih ima sicer le 13 vročih dni in povprečno dnevno temperaturo zraka okoli 25 stopinj Celzija.

S prvim junijem se na naši obali uradno začenja kopalna sezona, a morje je še hladno, saj ima le 18 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo počasi ogrelo.

Sonce in višje temperature nam prinašajo že prvi dnevi meteorološkega poletja V prihodnjih dneh bo na vreme pri nas vplivalo območje visokega zračnega tlaka, ki se bo razprostiralo nad dobršnim delom stare celine, zato bodo večji padavinski sistemi od nas precej oddaljeni. To pomeni, da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo veliko sonca in višje temperature, ki bodo v drugi polovici tedna marsikje nad 25 stopinjami Celzija. Tudi jutra bodo toplejša, v večjem delu države se temperature ne bodo več spuščale pod 10 stopinj Celzija. Do vključno četrtka bo možnost za nastanek popoldanskih krajevnih padavin zelo majhna, nato se bo nekoliko povečala. Plohe in nevihte, ki jih sicer ne bo veliko, bodo v petek, soboto in nedeljo nastajale predvsem nad hribovitimi predeli severne Slovenije in zaradi šibkih višinskih vetrov ne bodo prepotovale večjih razdalj. Podobno vreme nas bo najverjetneje spremljalo tudi v prihodnjem tednu.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com