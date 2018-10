V prihodnjih dneh veliko sonca in prijetne jesenske temperature

Nad naše kraje se širi območje visokega zračnega tlaka s toplim zrakom, ciklonska območja s hladnejšim zrakom pa bodo še naprej potovala čez severno polovico Evrope. Danes popoldne bomo sicer čutili vpliv oslabljene fronte, ki se bo pomikala severno od Alp, a ta razen nekaj oblakov in padavin na južno stran Alp ne bo prinesla.

Danes vpliv oslabljene fronte

Megla, ki je ponoči nastala po nekaterih nižinah, bo predvsem v ljubljanski in novomeški kotlini lahko kar trdovratna in se bo zadrževala še del dopoldneva, po njenem razkroju pa bo preostanek dneva v večjem delu države sončen. Le na severu države se bo popoldne nekoliko pooblačilo in tu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem se bo proti večeru nekoliko okrepila burja.

Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu države poskočile v bližino dvajsetice. Še topleje bo na Primorskem, od 22 do 24 stopinj Celzija, medtem ko bo na Gorenjskem 18 stopinj Celzija.

Kako kaže v nadaljevanju tedna?

Do konca tedna nas čaka tipično jesensko vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek čez dan bo občasno na nebu še nekaj oblakov, v petek pa bo sonca v izobilju. Jutro bo zelo sveže. Na mrazu izpostavljenih legah bodo temperature okoli ledišča, čez dan pa se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.