Zdravstvo in pokojnine ključni prioriteti proračuna za prihodnji dve leti

Odhodki za zdravstveno in pokojninsko blagajno se bodo v vsakem od prihodnjih dveh let povečali za po približno 200 do 300 milijonov evrov, je po zaključku te točke dnevnega reda vrha koalicije novinarjem povedal finančni minister Andrej Bertoncelj .

"Predvsem smo predstavili prihodke in dovoljene zgornje meje odhodkov po posameznih segmentih, tako za državni proračun kot za zdravstveno in pokojninsko blagajno ter za občinske proračune," je pojasnil finančni minister. Prvo proračunsko sejo vlade pričakuje 4. julija, ko bo pripravljena tudi že najvišja dovoljena poraba za posamezne posredne in neposredne proračunske uporabnike.

Skupna poraba ne sme preseči zneska, ki ga je DZ določil aprila, je ponovil. Mogoče ne bodo vsi zadovoljni, a sam bo vztrajal pri takšnem proračunu, ki bo v celoti skladen s fiskalnim pravilom, je dodal.

Danes so se dogovorili, da bo državni proračun v prihodnjih dveh letih izkazoval proračunski presežek na ravni približno enega odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Prav tako si želi Bertoncelj javni dolg znižati na 65 oz. 61 odstotkov BDP ter do leta 2022 proračun tudi strukturno srednjeročno uravnotežiti. "V tem okviru bo treba pripraviti proračun za prihodnji dve leti in k temu smo se danes zavezali," je povzel.

Vlada bo predlog proračuna pripravila na podlagi napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki se za leto 2020 gibljejo pri 3,1 odstotka, za leto pozneje pa pri 2,8 odstotka. Če bo jesenska napoved Umarja drugačna, bodo potrebne še dodatne prilagoditve.

Bertoncelj je ob tem še poudaril, da Slovenija trenutno dosega več kot dvakrat višjo gospodarsko rast, kot pa je povprečje evrskega območja, prav tako najhitreje znižuje javni dolg med vsemi 19 državami z evrom.