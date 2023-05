V prihodnjih mesecih slabša izbira zelenjave na trgovskih policah?

April in maj nista bila nič kaj pomladna, imeli smo nizke temperature. Potem pa še v Italiji, eni izmed pomembnih uvoznic zelenjave v Slovenijo, katastrofalne poplave. Polja so pod vodo, kvalitetnega pridelka je premalo, povpraševanje po zelenjavi in sadju pa je veliko. To pa se pozna tudi na slovenskem trgu: "Določenih artiklov skorajda ni v ponudbi, določeni so krepko zmanjšani, tako da je temu primerno zrasla tudi cena. Cene so se močno zvišale, pri nekaterh tudi do 200 odstotkov," razlaga Faris Jukić, komercialni direktor Geaprodukta.

Zaradi poplav pri zahodnih sosedih so se drastično podražili šparglji, zelena solata, bučke in mlado zelje, primanjkuje pa tudi mladega krompirja, še bolj solate, razlagajo pri enem od največjih veletrgovcev s sadjem in zelenjavo. "Lahko se zgodi, da ne bo zadostnih količin. Špargljev bo na primer malo, ker jih je zalila voda," pojasnjuje Jukić. Zato namesto iz Italije sadje in zelenjavo uvažajo iz drugih držav. A poplave v Italiji so za nas še posebej velik šok, saj kar 80 odstotkov solate ledenke in radiča uvozimo ravno od naših zahodnih sosedov. Ker pa se bi sezona morala začeti v teh mesecih, bi se cene zelenjave morale umirjati.