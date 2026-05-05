V prihodnjih nočeh popolne zapore več odsekov štajerske avtoceste

V noči z danes na sredo bo tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora avtoceste med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru. Zapora je potrebna zaradi nadgradnje sistema nadzora in vodenja prometa ter rednih vzdrževalnih del. Na priključku Vransko bo zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Mariboru. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.

Prav tako v noči z danes na sredo bo v enakem časovnem obdobju vzpostavljena popolna zapora odseka avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve v okviru nadaljevanja obsežne obnove odseka. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice - Celje. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani. V noči s srede na četrtek pa bo prav tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri proti Ljubljani. Tudi v tem primeru so razlog nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela. Na priključku Šentrupert bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

