Slovenija

V prihodnjih nočeh popolne zapore več odsekov štajerske avtoceste

Maribor, 05. 05. 2026 16.45 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L. STA
Zapora Slovenske Konice - Dramlje.

V prihodnjih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore štajerske avtoceste. Vzrok zanje so na eni strani nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela, na drugi pa preoblikovanje obstoječe delovne zapore zaradi obsežne prenove.

FOTO: Promet.si

V noči z danes na sredo bo tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora avtoceste med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru. Zapora je potrebna zaradi nadgradnje sistema nadzora in vodenja prometa ter rednih vzdrževalnih del. Na priključku Vransko bo zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Mariboru.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.

FOTO: Promet.si

Prav tako v noči z danes na sredo bo v enakem časovnem obdobju vzpostavljena popolna zapora odseka avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve v okviru nadaljevanja obsežne obnove odseka.

Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice - Celje. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani.

V noči s srede na četrtek pa bo prav tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri proti Ljubljani. Tudi v tem primeru so razlog nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela. Na priključku Šentrupert bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani.

Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

FOTO: Promet.si

Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov pa bo v okviru obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico potrebna popolna zapora priključka Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani. Ta bo v veljavi med 6. in 25. majem. V času zapore bo obvoz urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug.

Promet bo v noči z danes na sredo moten tudi na dolenjski avtocesti pred Ljubljano. Med 20. in 5. uro bosta namreč zaprta predora Mali Vrh in Debeli Hrib v smeri proti prestolnici.

promet štajerska avtocesta dars promet.si

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Paradox
05. 05. 2026 17.19
HAHAHA cela Slovenija stoji :D
bibaleze
