V prihodnjih nočeh popolne zapore več odsekov štajerske avtoceste

V noči z danes na sredo bo tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora avtoceste med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru. Zapora je potrebna zaradi nadgradnje sistema nadzora in vodenja prometa ter rednih vzdrževalnih del. Na priključku Vransko bo zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Mariboru.
Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.
Prav tako v noči z danes na sredo bo v enakem časovnem obdobju vzpostavljena popolna zapora odseka avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi preoblikovanja začasne prometne ureditve v okviru nadaljevanja obsežne obnove odseka.
Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice - Celje. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani.
V noči s srede na četrtek pa bo prav tako med 21. uro in 4.30 vzpostavljena popolna zapora med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri proti Ljubljani. Tudi v tem primeru so razlog nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela. Na priključku Šentrupert bo zaprt uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani.
Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.
Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov pa bo v okviru obnove štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico potrebna popolna zapora priključka Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani. Ta bo v veljavi med 6. in 25. majem. V času zapore bo obvoz urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug.
Promet bo v noči z danes na sredo moten tudi na dolenjski avtocesti pred Ljubljano. Med 20. in 5. uro bosta namreč zaprta predora Mali Vrh in Debeli Hrib v smeri proti prestolnici.
