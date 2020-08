V primerjavi z lanskim julijem 24,4 odstotka več brezposelnih

Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je 20 oseb več kot junija in 17.547 oseb oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani. Rast v medletni primerjavi na zavodu utemeljujejo z rastjo v prejšnjih mesecih, zlasti aprilu in maju.

Od 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6487 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot junija in 95,7 odstotka več kot julija lani.

Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem zvišalo za 0,9 odstotka, glede na lanski julij pa za 197,3 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v trgovini ali gostinstvu.

Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 490 iskalcev prve zaposlitve, 127 brezposelnih zaradi stečajev in 2221 trajno presežnih delavcev.

Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto (+4,4 odstotka), Trbovlje (+3,6 odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova Gorica (+0,9 odstotka) in Sevnica (+0,5 odstotka). V ostalih se je zmanjšala; najbolj v območnih službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7 odstotka), Maribor (-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1 odstotka).

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje medletno povečanje kot na ravni države so zabeležile območne službe Kranj (+47,2 odstotka), Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5 odstotka), Novo mesto (+30,6 odstotka), Nova Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka).

Išče se vzgojiteljice in učitelje

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka manj kot julija lani.

Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461), sledila so povpraševanja po predmetnih učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (438) in učiteljih razrednega pouka (437).

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435 brezposelnih, kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. To je 3,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju 2019.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je bila 9,3-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila in 1,9 odstotne točke več kot maja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,4-odstotna, žensk pa 10,3-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,7 odstotka).