V primeru odreditve karantene zaposleni upravičeni do bolniškega nadomestila

Trenutno so v Sloveniji štiri osebe, ki so v domači karanteni po vrnitvi s križarjenja na Japonskem, kjer je prišlo do izbruha koronavirusa. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da bolniku, ki mu zdravnik odredi izolacijo, pripada bolniško nadomestilo v višini 90 odstotkov od osnove v breme ZZZS, je za STApojasnil vodja odnosov z javnostmi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)Damijan Kos.