Ob okužbi v razredu način šolanja v rokah ravnateljev in ne ministrstva

Na ministrstvu za izobraževanje ne razpolagajo s podatkom, v kakšni meri se ravnatelji odločajo za hibridni sistem ali pa v celoti šolanje na daljavo ob pojavu okužbe v razredu. Kot so nam sporočili, je bil delež učencev, ki so se pretekli teden izobraževali na daljavo, 2,19-odstoten. Tudi na zavodu za šolstvo podatka, kako se večina šol odloča za izvedbo izobraževanja na daljavo, nimajo, "saj izvedba izobraževanja ne more organizirati za vse učence v različnih razredih na enak način" .

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da bilo med otroci, stari od 6 in 14 let, v zadnjem tednu potrjenih 2138 okužb, med srednješolci, torej starimi od 15 do 19 let, pa 610 okužb. Prav tako je bilo v zadnjem tednu potrjenih 122 primerov okužb med pedagoškimi delavci v osnovnih šolah in 38 v srednjih šolah.

Če so se učenci cepili proti covidu-19 prav zaradi tega, da bi se lahko šolali v živo ne glede na epidemiološke razmere, je tak način pouka do njih krivičen, priznava Al-Mansourjeva. A hkrat poudarja, da hkratno delo učitelja prek zooma in v živo v razredu, terja dodatno opremo, učiteljem pa je zelo težko delati v hibridnem sistemu.

Predsednica Zveze srednjih in dijaških šol Slovenije Frančiška Al-Mansour je za 24ur.com pojasnila, da podatkov o tem, kako se šole odločajo za pouk v primeru okužbe, sicer nima. A se v Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana, ki ga vodi, pa se praviloma ne odločajo za hibridni sistem dela, saj ta od učiteljev zahteva dodatne prirpave in obremenitve. Poleg tega so imeli primer dijakinje, ki je bila cepljena, ki pa po okužbi v razredu ni pristala v karanteni, a se je pozneje izkazalo, da je okužba in je okužbo prenašala. Zato zdaj v primeru okužbe v razredu organizirajo pouk na daljavo za vse učence.

Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan opozarja še na eno težavo. Ne samo, da so tehnična opremljenost šol po državi zelo razlikuje in je odvisna predvsem od tega, kako uspešne so bile šole v preteklosti na državnih razpisih za tehnično opremo, za hibridni način pouka ni smernic ali podlag v teoretični znanosti, saj tega ni nihče predvidel do pojava epidemije. "Šole nismo opremljene ne tehničnimi zmožnostmi, ne z ustreznim znanjem. Didaktična priporočila ali navodila, kako bi se lahko to izvajalo," je opozoril.

Kot dodaja, je drugače, če pouk za vse učence poteka na daljavo, kot pa le za del razreda. Če pa mora učitelj med poukom sedeti pred računalnikom, da lahko predava za del razreda na daljavo, pouk tudi za tiste, ki so prisotni v šoli, ni enakovreden, kot če bi za vse potekal v živo, pravi Pečan. "Laiki si predstavjajo, da je najlažje učitelju predavati v živo in na daljavo, češ saj samo prižge kamero in je to vse. Takšne vabim, naj pridejo v šolo in v praksi preizkusijo, kako to poteka."