Preobsežna odstranitev prostate: vzorca zamenjali med prestavljanjem

OGLAS

Pri opisanem prestavljanju dveh vzorcev v skladu z ustaljenim načinom dela ni sodeloval nobeden od nadzorovanih zdravnikov, so pri zbornici pojasnili po opravljenem izrednem strokovnem nadzoru. Pri pregledu dokumentacije in proučitvi okoliščin je komisija zdravniške zbornice za izredni nadzor prišla do enotnega zaključka, da so bili vsi postopki histopatoloških preiskav tkiva prostate s strani zdravnikov izvedeni strokovno in v skladu z navodili in smernicami. Komisija je ugotovila, da so na inštitutu za patologijo po ugotovljeni zamenjavi vzorcev uvedli vrsto dodatnih ukrepov in nadgradnjo laboratorijskega informacijskega sistema z namenom zmanjšanja možnosti zamenjave vzorcev med različnimi pacienti ob sprejemu v največji možni meri.

Laboratorijski vzorci FOTO: Shutterstock icon-expand

Komisija je v poročilu o izvedenem nadzoru predlagala izboljšanje procesa sprejema in obdelave histopatoloških vzorcev v laboratoriju. Do zaključka izrednega strokovnega nadzora je inštitut predlagane ukrepe že izvedel, so navedli pri zbornici. Odbor za strokovno-medicinska vprašanja zdravniške zbornice je v zvezi z nadzorom sprejel sklep, v katerem se je strinjal z ugotovitvami ter ukrepi, ki jih je v svojem poročilu predlagala strokovna komisija. Odbor je tako zaključil obravnavo primera, so še sporočili z zbornice.