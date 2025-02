V primeru varnostne grožnje v šolah tudi možnost obveščanja po telefonu

Minister za šolstvo Vinko Logaj , minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in predstavniki Policije so na delovnem sestanku razpravljali o odzivu in ukrepih pristojnih institucij v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Poklukar je sicer ocenil, da je bil odziv Policije o nedavni grožnji ustrezen. "Ker pa bi želeli zagotoviti maksimalno usklajeno delovanje vseh deležnikov in ničesar ne prepustiti naključju, smo na današnjem sestanku govorili o ukrepih, s katerimi bi nadgradili oziroma izboljšali obstoječi protokol," je dejal.

Predlagal je, da se v protokolu dodatno opredeli komunikacija z vsemi deležniki in javnostjo ter natančneje določi kontaktne osebe s stalno dosegljivostjo in medsebojno obveščanje predstojnikov.

Na Policiji menijo, da morajo biti pedagoški delavci zaradi vse pogostejših zaznanih groženj v šolskih okoliših ustrezno usposobljeni za izvajanje prvih nujnih ukrepov. "Verjamem, da so vzgojno-izobraževalni zavodi prepoznali nujnost usposabljanja in se bodo nanje odzvali v čim večjem številu," je dejal Poklukar.

Pomembnost obveznega usposabljanja vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih je pozdravil tudi Logaj.

Ministra in predstavniki Policije so ugotovitve kasneje predstavili tudi predstavnikom Združenja ravnateljev vrtcev, Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Zveze srednjih šol in dijaških domov, Skupnosti vrtcev ter Zveze aktivov svetov staršev. Ti so, kot so sporočili z ministrstva, odziv pristojnih pohvalili, podali pa so tudi nekaj predlogov.