V primeru železniške nesreče pri Rakitniku vložena kazenska ovadba

21. decembra lani se je na železniški progi med železniškima postajama Postojna in Prestranek, pri železniškem prehodu Rakitnik, zgodila železniška nesreča, pri čemer je potniški vlak povozil skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na progi izvajali dela. Na kraju sta dva delavca zaradi poškodb umrla, dva pa sta bila huje poškodovana.

Slovenske železnice so januarja opravile svojo, interno preiskavo, ki je pokazala, da je nesrečo v celoti povzročil človeški dejavnik, saj so naprave na vlaku delovale brezhibno. Vlakovni odpravnik ni oddal najave o vožnji vlaka, prav tako je neposredno pred nesrečo opravljal pogovor po službenih napravah v privatne namene. Skupina delavcev tako ni bila obveščena o prihodu vlaka. Napako je storil tudi čuvaj, ki ni dodatno preverjal voznega reda, čeprav ga je imel pri sebi.

Na Slovenskih železnicah so takrat pripravili ukrepe za zmanjšanje tveganj. O ukrepih, ki se nanašajo na varovanje delovnih skupin in organizacijo delovišč v času izvajanja del je do zdaj odločal delovodja, ki je za to strokovno usposobljen."Glede na to, da v tem primeru ni bilo tako narejeno, kot bi moralo biti, smo vse to zdaj predpisali v našem obvestilu kot obveznost, se pravi tako znižanje hitrosti, tako varovanje z dodatnim čuvajem, če vidnost ni zagotovljena, se pravi, vse tisto, kar je bilo že prej ena izmed opcij za varno delo, za organizacijo delovišča je zdaj obvezno," je poudaril direktor podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Sprejeli pa so tudi nekaj dodatnih prepovedi, s katerimi se izločajo vsi elementi, ki prometnika motijo pri njegovem delu.