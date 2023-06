V priporu je tudi partner mame dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu

Preiskovalna sodnica je v petek zvečer po zaslišanju partnerja mame še ne dveletnega dečka, ki je prejšnji teden umrl v razgretem avtomobilu pred domačo hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu, odredila 30-dnevni pripor. Tako sta v priporu dečkova mama in njen partner, in sicer zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.

Odvetnica dečkove mame Tina Škorja je v petek povedala, da se je osumljena na zaslišanju pred preiskovalno sodnico zagovarjala z molkom. Zaslišanje partnerja matere je potekalo ločeno, je po poročanju Dnevnika in Slovenskih novic dejal njegov odvetnik Andrej Janežič. Oba sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

icon-expand Otrok v avtu FOTO: Shutterstock

Še ne dve leti star deček je 20. junija umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Kot je v četrtek povedal Aleš Slapnik iz celjske kriminalistične policije, preiskava še poteka, zato takrat še ni mogel odgovoriti na vprašanje, koliko časa je bil otrok v vozilu. Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka. V preteklosti je Policija mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja. Slapnik je tudi povedal, da ima mati več otrok.