V priporu zaradi odlaganja komunalnega blata tri osebe

Zaradi odlaganja komunalnega blata v naravo v Pivolah v Hočah so tri osebe od šestih ovadenih v priporu. Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi ponovitvene nevarnosti za po neuradnih informacijah direktorja ljubljanskega prevozniškega podjetja Lazas Mirana Zupančiča, za enega od zaposlenih v tem podjetju in 36-letnega domačina, ki je pokazal, kam bi lahko blato odložili. Tožilstvo je pripor predlagalo, saj so osumljeni že v preteklosti kršili predpise v zvezi z obdelavo odpadkov. A po Hočah je bilo odkrito še odlagališče v Šentjurju, Dramljah, v Podčetrtku in v Ljubljani v Zalogu. Kaj vodi posameznike k dejanju, ki ima posledice tudi za prihodnje generacije?

