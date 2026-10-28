V prodajalno s pištolo, iz nje z denarjem peš v neznano

V torek okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o ropu v prodajalni na območju Trnovega. Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v prodajalno, pristopil do prodajnega pulta ter od prodajalke zahteval denar. Pri sebi je imel pištolo. Iz blagajne je odtujil gotovino, po dejanju pa je kraj zapustil peš. V dogodku po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policija je izdala tudi opis storilca. Gre za mlajšega moškega, oblečenega v temno modro jakno in črne športne hlače ter obutega v bele športne čevlje s črnim podplatom. Govoril je slovensko.

"Policisti so na kraju opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter izsleditev storilca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali.