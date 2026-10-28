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Črna kronika

V prodajalno s pištolo, iz nje z denarjem peš v neznano

Ljubljana, 28. 10. 2026 14.09 pred 3 urami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Grožnja s pištolo

Na območju Trnovega v Ljubljani se je zgodil rop. Neznani storilec je s pištolo v roki vstopil v prodajalno, zahteval denar, ga odtujil iz blagajne in pobegnil peš. Policija ga išče.

V torek okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o ropu v prodajalni na območju Trnovega. Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v prodajalno, pristopil do prodajnega pulta ter od prodajalke zahteval denar. Pri sebi je imel pištolo. Iz blagajne je odtujil gotovino, po dejanju pa je kraj zapustil peš. V dogodku po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policija je izdala tudi opis storilca. Gre za mlajšega moškega, oblečenega v temno modro jakno in črne športne hlače ter obutega v bele športne čevlje s črnim podplatom. Govoril je slovensko.

"Policisti so na kraju opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter izsleditev storilca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali. 

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rop trnovo ljubljana

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KOMENTARJI1

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Deathstar
28. 10. 2026 15.20
Po oblačilih vem, pripadnik katere manjšine je...
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