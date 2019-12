V prodaji rumenozelene vinjete za leto 2020

Že je mogoče kupiti rumenozelene vinjete z letnico 2020. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Na Darsu voznikom svetujejo, naj vinjete kupijo pri pooblaščenih prodajalcih. Rožnate letne vinjete sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2020.

V prodaji je tako od danes devet različnih vrst vinjet za 2020: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Uporaba vinjet na avtocestah in hitrih cestah je v Sloveniji obvezna, če vozniki te uporabljajo brez veljavne vinjete, je predpisana globa 300 evrov. FOTO: POP TV

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za mesečno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra. Letošnje rožnate letne vinjete ostajajo v veljavi do konca januarja 2020. Prodaja vinjet narašča Prodaja vinjet sicer iz leta v leto narašča, skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Kot so pojasnili na Darsu, je vrednost prodanih vinjet od lanskega 1. decembra do konca letošnjega oktobra znašala 191,15 milijona evrov, kar je 6,5 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju leto prej. Prodaja letnih vinjet za osebna vozila je porasla za štiri odstotke na 882.779 in za kombinirana vozila za šest odstotkov na 57.971, prodaja vinjet za motorna kolesa pa se je okrepila za 31 odstotkov na 2593.

