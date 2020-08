V prodaji so enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

Avtobusni in železniški prevozniki danes začenjajo prodajo subvencioniranih enotnih vozovnic IJPP za dijake in študente, ki bodo veljale za prihajajoče šolsko leto. Blagajne bodo odprte od jutra ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ. Pogoji nakupa in cene vozovnic se glede na lansko leto niso spremenili.

icon-expand Enotna subvencionirana vozovnica IJPP FOTO: Slovenske železnice Enotno vozovnico IJPP je mogoče pridobiti na več načinov. Dijaki, ki se prvič vpisujejo v program srednješolskega izobraževanja in še nimajo elektronske kartice IJPP ali urbane, lahko z digitalnim potrdilom na spletni strani eUprave izpolnijo vlogo, ki jo lahko tudi natisnejo in izpolnijo ročno ter z njo obiščejo prevoznika. Tudi za podaljšanje veljavnosti kartice za prihajajoče šolsko leto je treba izpolniti vlogo, ki jo prav tako lahko študentje in dijaki tudi natisnejo in izpolnijo ročno. Z natisnjeno vlogo in napisano številko vloge pri prevozniku z doplačilom podaljšajo veljavnost kartice IJPP za novo šolsko leto. Na Avtobusni postaji Ljubljana bodo za prodajo tovrstnih vozovnic namenili več blagajn, ki bodo odprte vsak dan ob upoštevanju higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot pravijo, ne pričakujejo čakalnih vrst. Cene vozovnic IJPP ostajajo enake lanskim. Mesečna enotna vozovnica za 10 voženj stane 20 evrov, letna za dijake 150 evrov, za študente pa 135 evrov. Mesečno doplačilo za ljubljanski mestni promet za 10 voženj znaša 10 evrov, letno doplačilo za dijake 100 evrov, za študente pa 90 evrov. Dijaki in študentje, ki v šolo potujejo iz od 60 do 90 kilometrov oddaljenih krajev, bodo za 10 voženj z enotno vozovnico odšteli 35 evrov, za letno vozovnico dijaki 300 evrov, študentje pa 270 evrov. Doplačilo za 10 voženj z mestnim prometom v Mariboru znaša pet evrov, na Jesenicah pa 15 evrov. Za letni prevoz z mestnim prometom bodo morali dijaki v Mariboru odšteti 50 evrov, študentje 45 evrov, na Jesenicah pa dijaki 150 evrov, študentje pa 135 evrov.