V prodaji vinjete za leto 2021

V prodaji je tako od danes devet različnih vrst vinjet za leto 2021: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila je treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov ter tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila letna vinjeta še naprej stane 220 evrov, mesečna 60 evrov ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za mesečno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,50 evra.

Letošnje rumenozelene letne vinjete ostajajo v veljavi do konca januarja 2021.