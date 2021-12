Program DORA: slikanih največ žensk doslej, pri 655 odkrili raka na dojkah

Po besedah predstavnikov programa DORA je leto 2021 poleg rekordnega obsega mamografij zaznamovalo tudi delo v zaostrenih epidemioloških razmerah in nova strategija programa DORA, ki je prinesla številne novosti. Kljub covidu-19 so nemoteno slikali ženske v skoraj vseh presejalnih centrih po državi. Od septembra dalje je tudi za mamografijo v programu DORA obvezen pogoj PCT. Kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram je bil obseg slikanja žensk najvišji na letni ravni od začetkov izvajanja organiziranega presejanja za raka dojk leta 2008, udeležba žensk pa je bila kar 77-odstotna. "Ponosni smo, da je DORA za ženske med 50 in 69 letom starosti zaupanja vredna zdravstvena storitev. Ob letošnjem rekordnem obsegu izvedenih mamografij se zahvaljujem vsem ženskam, ki so nam zaupale in se v skrbi za svoje zdravje odzvale našim vabilom kljub epidemiji covid-19, ki ji je prilagojeno tudi naše delo," je povedala vodja programa DORA Kristijana Hertl in se za dober rezultat zahvalila tudi sodelavcem.