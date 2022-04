V projekt EU podnebno nevtralnih in pametnih mest izbrana tri slovenska mesta

Na poziv so se sicer iz Slovenije prijavili še Ajdovščina, Izola, Maribor, Nova Gorica in Ormož. Izbrana mesta se nahajajo v 27 članicah EU, dodatno pa je komisija izbrala še 12 mest v državah, povezanih s projektom EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.

Kot so sporočili v Bruslju, v urbanih območjih živi 75 odstotkov prebivalcev EU, na svetovni ravni pa urbana območja porabijo 65 odstotkov svetovne energije in povzročijo več kot 70 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida. Prepričani so, da je zato pomembno sodelovanje pionirskih mest, ki bodo pozneje lahko pomagala tudi drugim, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna.