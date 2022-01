V projektu Slovenija kvačka izdelali grbe vseh slovenskih občin

Ko v Sloveniji rečemo, da se kdo zakvačka, s tem mislimo, da se je spravil v neroden položaj. A ta fraza bi se lahko v kratkem spremenila. Zakvačkati bo morda pomenilo povezati ljudi med sabo in doseči nekaj izjemnega. V projektu Slovenija kvačka so skvačkali izjemno zgodbo. Izdelali so grbe vseh slovenskih občin, kar je bil že sam po sebi izjemen podvig, še bolj neverjetno pa je, da so našli niti, ki lahko ljudi povežejo med sabo.