V prometni nesreči huje poškodovana deklica, ki je stekla pred avto

V prometni nesreči lažje poškodovane tri osebe

Prometna nesreča se je včeraj nekaj pred 17. uro zgodila tudi na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Novemu mestu. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik osebnega avtomobila trčil v varovalno ograjo. Lažje so se poškodovali 33-letni voznik, 29-letna potnica in otrok. Reševalci so jih oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.