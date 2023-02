V prometni nesreči na pomurski avtocesti umrl voznik tovornega vozila

V prometni nesreči na pomurski avtocesti, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili, je umrl tovornjakar. Zaradi prometne nesreče je pomurska avtocesta med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti zaprta. Zapora naj bi trajala dlje časa. Zaprti so tudi uvozi Sveta Trojica, Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti.

Možna obvoza za osebna vozila sta po regionalni cesti Sveta Trojica - Sveti Jurij ob Ščavnici - Križevci pri Ljutomeru - AC Vučja vas ali Lenart - Gornja Radgona - Vučja vas, poroča Prometno-informacijski center. Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so bili o prometni nesreči s smrtnim izidom na pomurski avtocesti obveščeni malo pred pol 7. uro zjutraj. icon-expand FOTO: Prometno-informacijski center icon-chevron-left icon-chevron-right