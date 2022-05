V prometni nesreči na primorski avtocesti poškodovana ena oseba

V nesreči, ki se je zgodila okoli 17.20, so bila udeležena dve tovorni vozili in eno osebno vozilo. Po podatkih PU Koper je bila ena oseba lažje poškodovana, reševalci pa so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Senožeče in Razdrto proti Ljubljani. Zaprta je tudi vipavska hitra cesta pri priključku Vipava proti Razdrtemu. Nastal je daljši zastoj.