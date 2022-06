V prometni nesreči med Gederovci in Rankovci umrl motorist

Policisti so bili danes okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Gederovec proti Murski Soboti. Zaradi nepravilnega prehitevanja je pred naseljem Rankovci trčil v voznika motornega kolesa, ki mu je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt 44-letnega voznika motornega kolesa. Kraj prometne nesreče sta si ogledala preiskovalni sodnik v prisotnosti okrožne državne tožilke.

Zoper voznika osebnega avtomobila bo po vseh zbranih obvestilih podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Letošnja druga smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah

Pokojni udeleženec je letošnja druga smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah (druga v tem tednu). V enakem obdobju lanskega leta je bilo sedem smrtnih žrtev prometnih nesreč. Zato policisti vse udeležence v cestnem prometu ponovno pozivajo, naj vozijo previdno ter zbrano in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti. Posebna pozornost pa naj bo namenjena pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih motornih vozil.