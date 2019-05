V prometnih nesrečah na območju Celja letos umrlo že 11 ljudi

Kot so sporočili iz Policijske postaje Celje se je prometna varnost v okolici Celja letos močno poslabšala. Po dve prometni nesreči sta se zgodili na območju policijskih postaj Laško, Žalec in Šentjur in po ena na območju policijskih postaj Celje, Dravograd, Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi in Velenje.



V prometnih nesrečah je umrlo šest voznikov osebnega avtomobila, dva pešca, kolesar, voznik motornega kolesa in voznik tovornega vozila. V petih primerih smrtnih prometnih nesreč je bila vožnja po nasprotnem smernem vozišču v ostalih pa nepravilnosti pešcev, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.

Vsak udeleženec cestnega prometa se mora zavedati svoje odgovornosti



Največ smrtnih prometnih nesreč se je zgodilo ob torkih in četrtkih, kaže statistika.

Kot so sporočili iz PU Celje bodo v prihodnje aktivnosti v še večji meri usmerjali na voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc,na voznike, ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, na tiste, ki med vožnjo

telefonirajo in na druge hujše kršitelje cestno prometnih predpisov.

Nadaljevali bodo z več krajšimi tako imenovanimi ad hoc nadzori ter drugimi

aktivnostmi. Vsak udeleženec cestnega prometa se mora zavedati svoje odgovornosti za varno udeležbo v cestnem prometu. Le na ta način bomo v prihodnje lahko

preprečili tragedije na naših cestah, svarijo policisti.