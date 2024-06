'V prometu si ne moremo privoščiti še ene legalizirane substance več'

Alkoholiziranost voznikov je poleg hitrosti in vožnje po nepravilni strani ceste še eden od ključnih vzrokov za prometne nesreče, še posebno tistih s smrtnim izidom in hudimi telesnimi poškodbami. "Zato si v prometu ne moremo privoščiti še ene legalizirane substance več, ki bi vplivala na psihološko stanje voznika," so poudarili v sporočilu za javnost.

Z morebitno legalizacijo konoplje za osebno rabo je pričakovati večjo porabo konoplje in več ljudi pod vplivom marihuane tudi v prometu, kar bi vodilo k še več najhujšim prometnim nesrečam, so opozorili.

Zavoda, ki sicer delujeta na področju ozaveščanja o varnosti v prometu, ocenjujeta napredek v zavedanju mladih o nezdružljivosti uživanja alkohola in vključevanja v promet. Hkrati menijo, da družba mladim z razpisom referenduma sporoča, da podpira še eno substanco, ki jih lahko zasvoji. "Na tem referendumu izbiramo, po kakšni poti želimo iti. Želimo po poti zdrave družbe, zdravih otrok in mladostnikov ter družbe, ki skrbi, da je prometna varnost ena od ključnih vrednot," so poudarili.