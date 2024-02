ZD Koper: v ambulanto družinske medicine postavili varnostni kameri

V ambulanti družinske medicine ZD Koper Pobegi Čežarji so postavili dve kameri, ki sta zmotili nekatere paciente, saj sta, kot pravijo, postavljeni v prostoru, kjer se morajo bolniki občasno tudi preobleči. "Izvajanje video nadzora znotraj delovnih prostorov praviloma ni dopustno, razen kadar je takšen video nadzor nujen za varnost in nadzora ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi (kot je npr. nadzor s strani zaposlenih)," pravi informacijska pooblaščenka. V ZD Koper odgovarjajo, da se snemanje izvaja zaradi "varovanja premoženja in zdravstvene dokumentacije", da sta kameri usmerjeni le v del prostora in da delujeta le zunaj delovnega časa. Vendar pa ni jasno, zakaj nadzorne kamere enostavno niso postavljene ob vhodnih vratih v stavbo.

Na nas se je obrnil zaskrbljen bralec, ki je opozoril, da so v ZD Koper Pobegi Čežarji pred ambulanto, v prostoru, kjer se nahaja medicinska sestra, namestili dve nadzorni kameri. "Kameri snemata tudi tam, kjer se pacienti slačijo," pravi. Dodal je, da tudi obvestila, da se prostor snema, ni bilo. Glede obtožb smo se obrnili na ZD Koper, kjer so potrdili, da se v ambulanti družinske medicine Pobegi Čežarji v prostoru medicinske sestre res nahajata dve kameri, a dodali, da prostor snemata izven delovnega časa ambulante. Kameri sta bili postavljeni 23. avgusta lani. Dodali so, da so obvestila, da se v prostoru izvaja video nadzor, nalepljena na vratih, in da so vidna pred vstopom v prostor. "Na obvestilih je tudi napisano, da se snemanje izvaja izven delovnega časa," zatrjujejo na ZD Koper.

Glede na informacije našega bralca naj bi kameram v prostoru nasprotovala tudi zdravnica. Navedel je, da je dala zaradi nestrinjanja s to prakso celo odpoved. Na ZD Koper pojasnjujejo, da je zdravnica sicer res dala delno odpoved, vendar zaradi "menjave zaposlitve izven ZD Koper in novih izzivov". Ob tem so poudarili, da video nadzor ni bil nikoli omenjen kot vzrok njene odpovedi. Izvajanje video nadzora v teh prostorih na splošno praviloma ni dopustno, a obstajajo izjeme Informacijska pooblaščenka opozarja, da moramo pri izvajanju video nadzora uradnih oziroma službenih prostorov ločiti med video nadzorom dostopa v uradne oziroma poslovne prostore in video nadzorom znotraj delovnih prostorov. Video nadzor dostopa v prostore se lahko izvaja le, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, razlaga informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. "Video nadzor na hodnikih, v čakalnicah, pisarnah, ordinacijah ipd. je video nadzor znotraj delovnih prostorov in nedvomno pomeni večji poseg v zasebnost zaposlenih in ostalih," je poudarila in dodala, da so za izvajanje snemanja v notranjih prostorih predpisani strožji pogoji. Razložila je, da izvajanje videonadzora v teh prostorih zaradi prevladujočega interesa varstva zasebnosti pacientov na splošno praviloma ni dopustno, izjemoma pa bi bil lahko dopustno samo v primerih, če bi izvajalec ob izdelavi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko izkazal, da je takšen video nadzor nujen za varnost ljudi ali premoženja, teh namenov pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi (kot je npr. nadzor s strani zaposlenih). ZD: Gre za varovanje premoženja in zdravstvene dokumentacije Upravljavec mora torej presoditi, ali je videonadzor dejansko nujno potreben, in v ZD Koper očitno menijo, da takšen nadzor je potreben.

IP lahko presojo, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izvajanje video nadzora, opravi le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka.