V prvem vpisnem roku na dodiplomski študij sprejetih 11.632 kandidatov

Končal se je izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic EU za vpis v prvi letnik na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih v študijskem letu 2023/24 javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. Prejetih je bilo 14.524 vlog, sprejetih pa je bilo 11.632 kandidatov.

Sklepe o rezultatu izbirnega postopka so kandidatom že posredovali elektronsko prek portala eVŠ. Rok za pritožbo na sklepe je 7. avgust, oddati pa jo je mogoče elektronsko prek omenjenega portala, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo. Vpis sprejetih kandidatov bo na visokošolskih zavodih potekal od 24. julija do najkasneje 17. avgusta. O točnih terminih bodo kandidate obvestili visokošolski zavodi. Omejitev vpisa za slovenske državljane in državljane EU za študijsko leto 2023/24 imajo 104 študijski programi oziroma smeri in načini študija. Podatki o številu sprejetih kandidatov in o omejitvah v prvem prijavnem roku so dostopni na portalu eVŠ.

icon-expand Univerza v Ljubljani FOTO: Thinkstock

Drugi prijavni rok bo od 21. do 25. avgusta. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ ter na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta. Prijavo za vpis kandidati oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.