V prvi polovici oktobra popolna zapora ceste čez Vršič

V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila na relaciji Kranjska Gora–Rateče–Italija–Predel–Bovec.

Kot so pojasnili na direkciji, v okviru rekonstrukcije regionalne ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza trenutno poteka urejanje meteorne kanalizacije in drenaže.

Dela potekajo pod polovično zaporo ceste, z izmeničnim enosmernim prometom in semaforskim urejanjem. Občasno so predvidene tudi popolne zapore, prva taka bo potekala od torka, 1. oktobra, do petka, 11. oktobra.

Dela bodo predvidoma potekala do 24. decembra oz. dokler bodo vremenske razmere to dopuščale. V omejenem obsegu se bodo izvajala tudi aprila in maja prihodnje leto, saj v času turistične sezone gradbena dela na predmetni cesti niso dovoljena.

Glavnina del se bo izvajala še prihodnjo jesen do konca leta, ko je predviden zaključek gradbenih del, so zapisali na direkciji.

Na prelazu Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, se sicer že dolgo soočajo s prometnim kaosom. Prelaz je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, na cesti pa tako večkrat ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.

Promet sicer zdaj urejajo redarji, o zasedenosti parkirišča na vrhu Vršiča obveščajo prek centra za obveščanje, v dolini je nameščena tudi tabla, ki obvešča o zasedenosti parkirišč.