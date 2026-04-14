Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V prvih 48 urah stranke vložile že 12 predlogov zakonov

Ljubljana, 14. 04. 2026 19.15 pred 1 uro 3 min branja 36

Avtor:
Rene Markič Marko Gregorc +1
Državni zbor

Največ predlogov zakonov in dopolnitev zakonov so vložili v Levici in Vesni – kar pet, v Svobodi pa štiri zakonske predloge. Skupno so stranke od začetka delovanja 10. sklica Državnega zbora vložile že 12 predlogov zakonov in dopolnitev. Kakšni so predlogi in kakšni odzivi?

V Levici in Vesni med drugim predlagajo interventni zakon s področja dolgotrajne oskrbe. Z njim bi želeli popraviti krivice tistih, ki od 1. decembra plačujejo višje cene za oskrbo. Gre za posameznike, ki čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi – kar lahko traja tudi več mesecev, zato predlagajo delno povračilo stroškov. 

Z zakonom o prispevkih za socialno varstvo bi ukinili enotni obvezni zdravstveni prispevek, zvišali pa bi prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.

V Svobodi so vložili štiri zakonske predloge. Čeprav zaenkrat še vedno ni jasno, kdo bo uspel sestaviti vlado, bi denimo spremenili zakon o vladi. Z njimi bi število ministrstev iz 20 zmanjšali na 16.

Največ pozornosti pa so sicer pritegnili predlogi zakonov tako imenovanega tretjega bloka? Trojček NSi, Demokrati in Resnica predlaga interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov, ter nekatere druge rešitve. Predlog zakona je že kmalu po vložitvi naletel na nekaj kritik – med drugim finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministra za delo Luke Mesca, ki trdita, da bi v proračunu povzročil milijardno luknjo.

Prav tako je nekaj prahu dvignil predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. 

Odzivi na predloge

Predstavniki delodajalcev, ki so se danes družili na Vrhu malega gospodarstva, so še enkrat opozorili, kakšne ukrepe naj sprejme nova vlada, da bo slovensko gospodarstvo stopilo vsaj en korak naprej. Z gospodarstveniki se je družil tudi predsednik državnega sveta in šef stranke Fokus Marko Lotrič. V Fokusu so skupaj s t.i. sredinskim trojčkom v parlament že vložili predlog interventnega zakona. "Za spodbujanje gospodarstva in razbremenitev državljank in državljanov," je poudaril Lotrič.

A predlog, še posebej poseganje v zakon o delovnih razmerjih, precej skrbi sindikate. "Tam zadaj se skrivajo zimzelene zahteve delodajalcev, da se ukine 30-minutni odmor, da se ukinejo potni stroški, da se ukinejo dodatki za delovno dobo," je opozoril Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza. 

Interventne spremembe bi uvedle še študentske in mikro sp-je, razbremenitve pri normirancih, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za popoldanske sp-je, kmete in upokojence. Uveljavili pa bi tudi socialno kapico. "7500 evrov bruto je v predlogu, gre za to da v Sloveniji zadržimo kadre, ki jih nujno potrebujemo," je dejal Lotrič.

"To je menedžerski pokrov, ki omogoča tistim z res velikimi plačami, nad 6000 bruto in še več, izjemno veliko povečanje," meni Štrukelj, ki ob tem ne nasprotuje dohodniski razbremenitvi vseh plač, a delodajalce sprašuje, kako bi pokrili proračunski primankljaj. Po izračunih predlagateljev naj bi ta znašal okrog 570 milijonov evrov letno, po ocenah kritikov pa prek milijarde.

"Moramo vedeti, da samo zakon o čezmejnem opravljanju storitev nam na letni strani odnese 200 milijonov evrov," pravi Lotrič. Ob repatriaciji podjetnikov pa zakon predvideva tudi aktivacijo upokojencev – prejemanje polne pokojnine ob nadaljnjem opravljanju dela. Sindikati zahtevajo dialog in sklic izredne seje ekonomsko socialnega sveta.

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EntityOne
14. 04. 2026 21.01
Ukinit ASAP 203 občine. Ukinit 90% zavodov in agencij za mešanje megle, nagnat posledično preko 150 tisoč ljudi delat v gospodarski sektor. Ne ASAP ampak VČERAJ!
Odgovori
+1
1 0
EntityOne
14. 04. 2026 21.03
In ukinit kompletno vse oblike normiranih pravnih subjektov.
Odgovori
0 0
bik123
14. 04. 2026 21.00
desna vlada bo potrebovala 1 leto da spremeni in ukine 80% levuharskih nesmislov..potem pa dalje
Odgovori
+2
2 0
komentator112
14. 04. 2026 20.53
Prov, ukinit tele nesposobne sindikate… kako je lahko argument sindikalista, ki se bori za pravice in boljse zivljenjske pogoje delavcev, proracunski primanjkljaj???😂😂 naj mi PROSIM nekdo to razlozi
Odgovori
+3
3 0
ImamLastnoMnenje
14. 04. 2026 21.01
Njegov argument je ta, da bo potrebno plačevati javne storitve, da bodo nižje plače učiteljic, medicinskih sester, gasilcev...ter nižje pokojnine.
Odgovori
0 0
Pajo_36
14. 04. 2026 21.02
JA kako? Tak primanjklaj je treba nekje dobit in to bo višji DDV ali pokojninska reforma, ki bo krpala luknjo. Misliš, da bodo sebi kaj vzeli? Sindikat se mora borit za delavce, in to v splošnem dobrem, ne samo strogo delavska zakonodaja. Pri takem predlogu se vidi, kako v SLO še niso doživeli en mega splošni štrajk, kot so ga sposobni sproducirat Italijani. Mi smo res ovce, šele nove generacije se kar borijo za svoje pravice, kar je seveda prav.
Odgovori
0 0
Douglas Dietz
14. 04. 2026 21.06
Po drugi strani pa se niso nič oglašali ko so javnim uslužbencem zadnje štiri leta dvigovali plače. Oni so proti samo za tiste kateri omogočajo javnim da sploh imajo plače
Odgovori
0 0
Misika1967
14. 04. 2026 20.50
Nsi ukinili bi malico,prevozne stroske,dodatek za delovno dobo. Evo vam desno vlado. Se minimalno.placo ukinit in gremo na stradanje. Lepo ste izvolili lepo.pridni jansisti in kleri.
Odgovori
-1
3 4
Pajo_36
14. 04. 2026 21.04
Kolk folka poznam, ki je delavskega razreda, pa je volilo desnico. Ker so gledali plakate Štrancarja pa NSi.ja, k so se zahvaljevali delavcem neki kao. Evo zdej. A je treba, resno. Če bo tako, vstanemo, zapreti vse izvoze in uvoze v LJ, štrajk dokler ne popustijo ali odstopijo. Pa ne bo nafte, pa ne bo skret papirja, pa ne bo nič, pa naj štejejo škodo v miljardah !
Odgovori
0 0
Smuuki
14. 04. 2026 20.42
Zdaj ko jim je potekel rok so začeli delati. Strah jih je spravil v gibanje
Odgovori
+2
4 2
VladaPada
14. 04. 2026 20.48
Jep. kosarica ima zdaj zelo visoko ceno :)
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
14. 04. 2026 20.42
Lotrič, kot prvo, bi morali ukinit Državni svet, kot drugo prepoloviti financiranje verskih organizacij in političnih strank, kot tretje uvedite verski davek, pa naj verniki dajejo od plače, če seveda želijo. Naslednje, kje boš dobil denar? Rabimo 212 občin? Kot enega gospodarstvenika ti aktiva in pasiva ne delujeta, boga una glavna financarka v tvoji firmi, k ti more tole razlagat. Naslednje, kar je treba, plače povsod deseti delovni dan v mesecu ter seveda strožje nadzorovati z mehanizmi FURSA neplačevanje poslovanja med subjekti, ter gos. subjekti in državljani. Tole, kar se predlaga ima naslednjo posledico: višanje DDV-ja, na recimo nivo Hrvaške, ter pokojninska reforma, kjer bo treba delati vsaj 45 let za odhod v penzije, če pa nimaš 45 let, pa dat starostno pri 70. Seveda desni izračuni, delam v gospodarstvu, ma blago nama, kaj bodo teli delali. Ja, naslednja vlada je desna, sej ves kapital že slavi vsaj 14 dni, to se že ve. dalje, za takole reformo, bo treba sprostiti cene energentov, ker itak država pobere keša recimo od litra bencina, tako da hoče met računico vašo. Sej jo imate, ampak ste zaenkrat tiho, ker boste udarili kasneje ane. PR tukaj dela na polno. Če pa še niste dojeli, pa če ljudem nekaj vzameš, kar jim je prej pripadalo, kar se naslanjam na potne stroške, malice in odmore, pa sprožiš seveda upor in štrajke, tako da, tolk ste vi za ljudi in ne vem vaši plakati, kjer je pisalo: hvala delavci, de greste vsak dan v službo, joooj dejte no. Ampak seveda, treba je kapitalu nekaj dat ane, kaj pa? Na račun nas. Naslednja stvar: zakaj je prispevki popoldanskega s.p.-ja, ne štejejo v pokojninske blagajne, kot dodatni priliv? zakaj se profit s.p.-ja, davka na profit, ne šteje v prispevke recimo pokojninske blagajne lastnika tega s.p.-ja? Floskula: da obdržimo delavce v Sloveniji, ja kam pa gredo ti delavci le? Vam povem kam? V Avstrijo, kjer je 14 plač in stabilen in dober pokojninsko socialni sistem ! Z možnostmi, da dobiš se mestno stanovanje v najem in tako dalje ! večje plače brez drugih ugodnosti ne bodo naredile nič, ker ljudje zanjo mal kej preštet pa kaj se jim splača. Vprašajte 30.000 štajercev, zakaj se vozi v Graz na delo in okolico !
Odgovori
-2
1 3
bik123
14. 04. 2026 21.01
ti si cel pajo
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
14. 04. 2026 20.35
Ljudje, stopt mormo skupaj in te priseske nagnat nekam…mi se kregamo oni pa si nastavljajo posle in miljoncke. Niso oni nrumni, mi smo.
Odgovori
+3
3 0
razumi če lahko
14. 04. 2026 20.33
Adijo pamet na referendum smo šli o več ministrstvih pa ste ploskali in plesali sedaj pa ta isti vlagajo zakon , da bi zmanjšali narobe svet zaradi mene se lahko ukinejo vsa !
Odgovori
+4
5 1
spehinprsut
14. 04. 2026 20.28
Sepravi NSI je vložil predlog, da bi vsi imeli več ampak je vlada ta predlog zavrnila. Bi pa lahkotno zvišala zdravstveni prispevek in si zvišala plače. In ta vlada dela za ljudi? Bravisimo
Odgovori
+0
3 3
Rdečimesečnik
14. 04. 2026 20.22
Kaj so delali do sedaj
Odgovori
+5
6 1
HitraVeverca
14. 04. 2026 20.21
Ne pozabit, da Svoboda ni izpolnil EU sredstev ki bi jih lahko za zdravstvo, me prav zanima katera ministerstva bi "združil", iz 20 na 16 in to je NUJNO, zanima me pa kdo bo prikrajšan, ker je nekdo dobival preveč.
Odgovori
+1
3 2
Delavec_Slo
14. 04. 2026 20.19
O zvišanju plač tudi, le od kod boste vzeli?
Odgovori
+5
6 1
Tomvojo
14. 04. 2026 20.25
Plače v JU in JS znižat ampak ne vsem predvsem fikusom v pisarnah.
Odgovori
+2
4 2
HitraVeverca
14. 04. 2026 20.18
Mesec je na zaslišanjih pokazal, da nima pojma, je le izbran zato ker je sistem tako nastavljen, po domače povedano imel je srečo. Zdaj pa naj neha komentirati in rušiti državo. Nižji DDV je NUJEN, zvišali smo za ZAČASNO kjer je tudi ostal! 3x smo obdavčeni zamislite se, mesec bi pa to obdržal! Resnica & NSI je podprla znižanje davkov in to je lep začetek!
Odgovori
+2
3 1
Samo-ne-rdeci
14. 04. 2026 20.17
Zdaj sozačeli tulit.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
14. 04. 2026 20.16
Lejga,lejga Štrukeljčka,...se je po štirih letih tišine kar naenkrat vžgal, hahaha
Odgovori
+5
6 1
Castrum
14. 04. 2026 20.18
To pomeni da se prav kmalu vžge tudi uni jenullov in una kuvačeva
Odgovori
+4
5 1
Oknaj 4
14. 04. 2026 20.13
Sedaj ko je Fajonka odšla je pa Mesec najbolj zaskrbljeni Slovenski politik
Odgovori
+3
4 1
JasnaOra
14. 04. 2026 20.10
Ok...definitivno je Slo postala CIRKUS...vodijo klovni...
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
14. 04. 2026 20.11
Že od 2022 dalje.
Odgovori
+4
5 1
Perovskia
14. 04. 2026 20.10
a Luki nasmrkani bi predlagal za gospodarstvo, ker se je zaradi njega lani zaprlo 14tisoc podjetij.....
Odgovori
+2
6 4
rdecikomunist
14. 04. 2026 20.18
si ti nasmrkan ko trdiš da se je zaradi Meseca lani zaprlo 14000 podjetij
Odgovori
-1
1 2
Castrum
14. 04. 2026 20.23
Komunist, imaš prav!Točen podatek glede na SURS je približno 18.000 poslovnih subjektov, ki so v 2025 prenehali delovati ali šli v stečaj.
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
14. 04. 2026 20.53
14 tisoc???? Daj spoberi se z lazmi
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
14. 04. 2026 20.09
Da vidimo kateri zakoni bodo sprejeti.
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
14. 04. 2026 20.08
Štrukelj se je že aktiviral.
Odgovori
+3
4 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641