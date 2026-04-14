V prvih 48 urah stranke vložile že 12 predlogov zakonov

V Levici in Vesni med drugim predlagajo interventni zakon s področja dolgotrajne oskrbe. Z njim bi želeli popraviti krivice tistih, ki od 1. decembra plačujejo višje cene za oskrbo. Gre za posameznike, ki čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi – kar lahko traja tudi več mesecev, zato predlagajo delno povračilo stroškov.
Z zakonom o prispevkih za socialno varstvo bi ukinili enotni obvezni zdravstveni prispevek, zvišali pa bi prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.
V Svobodi so vložili štiri zakonske predloge. Čeprav zaenkrat še vedno ni jasno, kdo bo uspel sestaviti vlado, bi denimo spremenili zakon o vladi. Z njimi bi število ministrstev iz 20 zmanjšali na 16.
Največ pozornosti pa so sicer pritegnili predlogi zakonov tako imenovanega tretjega bloka? Trojček NSi, Demokrati in Resnica predlaga interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov, ter nekatere druge rešitve. Predlog zakona je že kmalu po vložitvi naletel na nekaj kritik – med drugim finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministra za delo Luke Mesca, ki trdita, da bi v proračunu povzročil milijardno luknjo.
Prav tako je nekaj prahu dvignil predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika.
Odzivi na predloge
Predstavniki delodajalcev, ki so se danes družili na Vrhu malega gospodarstva, so še enkrat opozorili, kakšne ukrepe naj sprejme nova vlada, da bo slovensko gospodarstvo stopilo vsaj en korak naprej. Z gospodarstveniki se je družil tudi predsednik državnega sveta in šef stranke Fokus Marko Lotrič. V Fokusu so skupaj s t.i. sredinskim trojčkom v parlament že vložili predlog interventnega zakona. "Za spodbujanje gospodarstva in razbremenitev državljank in državljanov," je poudaril Lotrič.
A predlog, še posebej poseganje v zakon o delovnih razmerjih, precej skrbi sindikate. "Tam zadaj se skrivajo zimzelene zahteve delodajalcev, da se ukine 30-minutni odmor, da se ukinejo potni stroški, da se ukinejo dodatki za delovno dobo," je opozoril Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza.
Interventne spremembe bi uvedle še študentske in mikro sp-je, razbremenitve pri normirancih, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za popoldanske sp-je, kmete in upokojence. Uveljavili pa bi tudi socialno kapico. "7500 evrov bruto je v predlogu, gre za to da v Sloveniji zadržimo kadre, ki jih nujno potrebujemo," je dejal Lotrič.
"To je menedžerski pokrov, ki omogoča tistim z res velikimi plačami, nad 6000 bruto in še več, izjemno veliko povečanje," meni Štrukelj, ki ob tem ne nasprotuje dohodniski razbremenitvi vseh plač, a delodajalce sprašuje, kako bi pokrili proračunski primankljaj. Po izračunih predlagateljev naj bi ta znašal okrog 570 milijonov evrov letno, po ocenah kritikov pa prek milijarde.
"Moramo vedeti, da samo zakon o čezmejnem opravljanju storitev nam na letni strani odnese 200 milijonov evrov," pravi Lotrič. Ob repatriaciji podjetnikov pa zakon predvideva tudi aktivacijo upokojencev – prejemanje polne pokojnine ob nadaljnjem opravljanju dela. Sindikati zahtevajo dialog in sklic izredne seje ekonomsko socialnega sveta.
