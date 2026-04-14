V prvih 48 urah stranke vložile že 12 predlogov zakonov

V Levici in Vesni med drugim predlagajo interventni zakon s področja dolgotrajne oskrbe. Z njim bi želeli popraviti krivice tistih, ki od 1. decembra plačujejo višje cene za oskrbo. Gre za posameznike, ki čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi – kar lahko traja tudi več mesecev, zato predlagajo delno povračilo stroškov.

Z zakonom o prispevkih za socialno varstvo bi ukinili enotni obvezni zdravstveni prispevek, zvišali pa bi prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.

V Svobodi so vložili štiri zakonske predloge. Čeprav zaenkrat še vedno ni jasno, kdo bo uspel sestaviti vlado, bi denimo spremenili zakon o vladi. Z njimi bi število ministrstev iz 20 zmanjšali na 16.

Največ pozornosti pa so sicer pritegnili predlogi zakonov tako imenovanega tretjega bloka? Trojček NSi, Demokrati in Resnica predlaga interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov, ter nekatere druge rešitve. Predlog zakona je že kmalu po vložitvi naletel na nekaj kritik – med drugim finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministra za delo Luke Mesca, ki trdita, da bi v proračunu povzročil milijardno luknjo.

Prav tako je nekaj prahu dvignil predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika.